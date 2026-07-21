TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Meclis'te "Terörsüz Türkiye" turu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin istişare ve değerlendirmelerde bulunmak üzere bugün saat 12.30’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmeye başladı.

Kurtulmuş, saat 14.00’te DEM Parti Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile, saat 15.00’te Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen ve Grup Başkanvekilleri Bülent Kaya ve Selçuk Özdağ ile, saat 16.00’da ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirecek.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır