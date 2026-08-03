İmralı heyeti duyurdu! Öcalan'dan çerçeve yasa açıklaması: "Tarihsel bir sorunu çözmek için yola çıkıyoruz"

DEM Parti İmralı heyeti dün İmralı'ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Heyet, yaptığı açıklama ile Öcalan'ın çerçeve yasa ile ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

DEM Parti İmralı heyeti tarafından yapılan açıklama şu şekilde:



"DEM Parti İmralı Heyeti olarak Abdullah Öcalan ile 2 Ağustos 2026 tarihinde bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede Öcalan, içinde bulunduğumuz sürece, yürütülen çalışmalara ve önümüzdeki dönemin tarihsel sorumluluklarına ilişkin değerlendirmelerini paylaşmış; kamuoyuna iletilmesini istediği mesajları heyetimize aktarmıştır.

"EN AZ CUMHURİYET'İN KURULUŞU KADAR ÖNEMLİ"

Öcalan’ın mesajları şöyledir:



“Bin kilometrelik yol bir adımla başlar. Bu yasa ile tarihsel bir sorunu çözmek için yola çıkıyoruz. En az Cumhuriyet’in kuruluşu kadar önemli olacak bir demokratikleşme sürecinin başlangıcındayız.

"86 MİLYON İÇİN YAPILACAK BÜYÜK BİR HİZMETTİR"

Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde nasıl büyük bir emek ve fedakârlık ortaya konulduysa, şimdi de demokratik cumhuriyet için aynı ciddiyetle çalışmak gerekiyor. Bu yalnızca Kürtlerin veya bir kesimin değil, bu topraklarda yaşayan herkesin ihtiyacıdır. Atılacak adım, ülkenin ve bölgenin kaderini etkileyecek; demokratik hukukun gelişmesinin, ekonomik olanakların büyümesinin önünü açacaktır. Bu, 86 milyon için yapılacak büyük bir hizmettir.

"NEGATİF YAKLAŞMAYI GEREKTİREN BİR DURUM YOKTUR"

Toplumun örgütlülüğüyle tarihsel bir çıkış yapacağız. Bu adımın barışa ve ekonomiye devasa katkısı olacaktır. Henüz her şey çözülmüş değildir. Ancak negatif yaklaşmayı gerektiren bir durum da yoktur. Önemli olan bu adımın doğru anlaşılması ve herkesin sürecin başarısı için sorumluluk üstlenmesidir. Siyasetin çıkaracağı yasa, bu sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir. Demokratik cumhuriyete sonuna kadar kapı aralanmaktadır"