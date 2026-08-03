Önce bir tanıtılsaydı: Poco M8 Power'in özellikleri ortaya çıktı!

Bir süredir Flipkart’ta bulunan Poco M8 Power mikro sitesi, cihazla ilgili neredeyse bütün ayrıntıları gösterecek şekilde güncellendi. Poco’nun sıradaki telefonunun kutu içeriği, renk seçenekleri ve güncelleme desteği de gün yüzüne çıktı.

İŞTE POCO M8 POWER'IN ÖZELLİKLERİ

Flipkart sayfasına göre Poco M8 Power, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,9 inç AMOLED ekrana sahip.

Ekranda parmak izi sensörü bulunan telefon, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 1.800 nit tepe parlaklığı sunuyor. Parlaklık değeri HBM modunda ise 1.200 nit seviyesinde.

ALTI YIL GÜVENLİK GÜNCELLEMESİ ALACAK

Poco M8 Power, HyperOS 3 tabanlı Android 16 ile kutudan çıkacak.

Mikro site, telefonun dört yıl boyunca Android işletim sistemi yükseltmesi ve altı yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacağını doğruluyor.

BATARYA, KAMERA VE İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ

Poco M8 Power, devasa 8.000 mAh bataryadan güç alıyor. Telefonda LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 depolamayla eşleştirilen Snapdragon 4 Gen 4 işlemci bulunuyor.

Cihaz, 45W şarjın yanı sıra 22,5W ters şarj desteği sunuyor.

Büyük bataryasına rağmen telefon yalnızca 8,45 mm kalınlığında.

Poco M8 Power’ın arkasında 50 megapiksel OmniVision Light Fusion 400 sensör yer alıyor. Ön tarafta ise 8 megapiksel kamera bulunuyor.

Telefonun ön yüzü Gorilla Glass 7i ile korunuyor. Cihaz ayrıca toza ve suya karşı dayanıklılık için IP65 derecesine sahip.

KUTUDAN NELER ÇIKACAK?

Poco M8 Power’ın kutusunda telefonun yanı sıra koruyucu kılıf, 45W şarj cihazı, USB kablosu, SIM kart çıkarma aracı ve Hızlı Başlangıç Kılavuzu bulunacak.

Telefon, Blaze Orange sürümüne ek olarak yeşil ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

Poco M8 Power’ın fiyatına ilişkin şu anda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak telefonun yaklaşık 25.000 rupi, yani yaklaşık 290 dolar fiyatla sunulması muhtemel.