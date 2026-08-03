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Samsun'da dehşet! Kız arkadaşının kollarını kızgın kepçeyle yaktı

Samsun’da kız arkadaşını darbedip kızgın metal yemek kepçesiyle kollarını yaktığı iddia edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da dehşet! Kız arkadaşının kollarını kızgın kepçeyle yaktı
Melih Kadir Yılmaz

Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Sokullu Sokak’ta meydana geldi.

Samsun da dehşet! Kız arkadaşının kollarını kızgın kepçeyle yaktı 1

Edinilen bilgiye göre, A.Y.G. (19) adlı genç kadın, erkek arkadaşı D.Ç.’nin (20) ikametinde bulunduğu sırada kendisini tekme ve yumruklarla darbettiğini, demir sopa ile vurduğunu, ısıttığı metal yemek kepçesiyle kollarını yaktığını ve hakarete uğradığını belirterek polise şikayette bulundu.

Samsun da dehşet! Kız arkadaşının kollarını kızgın kepçeyle yaktı 2

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine çalışma başlatan İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan D.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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