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Özgür Özel'in Lütfü Savaş pişmanlığı: "Ellerim kırılsaydı"

CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kuran ve Genel Başkan seçilen Özgür Özel, CHP liderliği dönemindeki en büyük pişmanlığının Lütfü Savaş olduğunu söyledi. Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Savaş hakkında "Elim kırılsaydı… Anketlerde birinci çıkınca içimiz kan ağlayarak aday gösterdik. Lanet olsun, seçime girmeseydik keşke. Pişman olduğum tek adaydır” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in Lütfü Savaş pişmanlığı: "Ellerim kırılsaydı"
Devrim Karadağ

CHP'den ayrılarak 90 milletvekiliyle birlikte Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel, gazeteci Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. 3 yıla yakın sürdürdüğü CHP Genel Başkanlığı dönemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Özel, 31 Mart 2024 seçimleri için aday gösterdiği tek bir isim hakkında büyük pişmanlık duyduğunu belirtti.

Özgür Özel in Lütfü Savaş pişmanlığı: "Ellerim kırılsaydı" 1

SEÇİMİ KAYBETMİŞTİ

6 Şubat 2023 tarihli depremlerin ardından Hatay halkından yoğun tepki görmesine rağmen, CHP'nin şehirde yaptığı anketlerde birinci sırada çıktığı belirtilen ve yeniden aday gösterilen Prof. Dr. Lütfü Savaş, seçimi kaybetmişti.

'MUTLAK BUTLAN' KARARINA NEDEN OLMUŞTU

Seçimi kaybetmesinin ardından mağlubiyet için Özel'i suçlayan ve 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kurultayı hakkında suç duyurusunda bulunarak 'mutlak butlan' kararına neden olan Savaş'ın adaylığı hakkında konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı:

Özgür Özel in Lütfü Savaş pişmanlığı: "Ellerim kırılsaydı" 2

"İÇİMİZ KAN AĞLAYA AĞLAYA ADAY GÖSTERDİK"

"Şu kadarını söyleyeyim... Hatay'da kim varsa ankete koyduk kaybetmemek için, en sonunda içimiz kan ağlaya ağlaya Lütfü Savaş'ı aday gösterdik ve çok küçük bir farkla kaybetti.

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"PİŞMAN OLDUĞUM TEK ADAY"

Lanet olsun aday göstermeseymişiz, keşke Hatay'da seçime girmeseymişiz. O hatayı yaptık. Bütün Türkiye'de pişman olduğum tek aday Lütfü Savaş. Ellerim kırılsaydı da aday göstermeseydim"

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