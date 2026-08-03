HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Özgür Özel ilk kez duyurdu: Yeni Parti'ye MHP'den destek, CHP'den itiraz! "Anketlerde yüzde 62'ye varıyor"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin YSK'da temsilci bulundurmasına MHP ve DEM Parti destek verirken AK Parti ve CHP'nin karşı çıktığını açıkladı. Özel, seçim güvenliği konusunda "Burada umutlu olmamak gereken tek taraf CHP'dir" dedi. Anketlerdeki yüzde 62 oranına dikkat çeken Özel ayrıca gündem olan 'abdest' görüntülerine de açıklık getirdi.

Özgür Özel ilk kez duyurdu: Yeni Parti'ye MHP'den destek, CHP'den itiraz! "Anketlerde yüzde 62'ye varıyor"
Mehmet Hazar Gönüllü

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk oldu. Programa Yeni Parti rozetiyle çıkan Özel gündemdeki başlıklara ilişkin ses getirecek açıklamalar yaptı.

Özgür Özel ilk kez duyurdu: Yeni Parti ye MHP den destek, CHP den itiraz! "Anketlerde yüzde 62 ye varıyor" 1

ANKET AÇIKLAMASI: “DUYGULAR YÜKSEKKEN BAKMAMAK LAZIM”

  • Seçim anketleri hakkında konuşan Özel, Yeni Parti kurulmadan önceki anketlerin sadece fikir verdiğini ancak parti kurulduğu için artık ölçüm yapılabileceğini savunup şunları ekledi:

“Ama duygular çok yüksekken anket sonuçlarına bakmamak lazım, ihtiyatlı olmak lazım. Ağustos sonu, eylül sonu yapılacak anketlerin daha oturacağına inanıyorum.

Biz geçmişte CHP'de, ben genel başkanken değil ama, potansiyelimizin %28'lere sıkıştığı, oyumuzun %23, %25'lerde olduğu çok zor bir dönemi çok uzun yıllar yaşadık. Ve CHP; DEM Parti’den ve önceli HDP’den sonra en çok itiraz edilen ikinci parti. En büyük zorluğumuz buydu. Bu çok üzüntü vericiydi.

“YÜZDE 62’YE KADAR VARIYOR”

Şu anda Yeni Parti’de “oy vereceğim” ve “oy verebilirim” diyenlerin toplamı en az %49, AK Parti’ye en yakın ankette. Bu, %62’ye kadar varıyor. Ve Yeni Parti şu an en az itiraz edilen parti.

Özgür Özel ilk kez duyurdu: Yeni Parti ye MHP den destek, CHP den itiraz! "Anketlerde yüzde 62 ye varıyor" 2

“UMUTLU OLMAMAK GEREKEN TEK TARAF CHP”

- Seçim güvenliği konuşulurken muhalefetle işbirliği yapabileceklerini belirten Özel, “Burada umutlu olmamak gereken tek taraf CHP'dir” dedi. Özel, YSK’da temsilci bulundurmaları konusunda kendilerine MHP’den ve DEM Parti’den destek, CHP ve AK Parti’den ise itiraz geldiğini söyledi. “Geçen gün şöyle bir şey yaşadık. İlk kez burada söyleyeceğim” diyen Özel, şu açıklamasıyla dikkat çekti:

“Yüksek Seçim Kurulu’nda, en yüksek oy alan dört parti temsilci bulundurabildiği gibi, yasaya göre, Meclis’te grubu bulunan partiler de temsilci bulundurabiliyor. Biz grup kurarak bu hakkı elde ettik.

"DEM VE MHP BİRLİKTE DESTEK VERİRKEN AK PARTİ İLE CHP NİYE KARŞI ÇIKIYOR?"

CHP'nin çok liyakatli ve 15 yıldır görev yapmış Hadimi Bey'i hemen azletmişlerdi oradan. Biz kendisini yeniden görevlendirdik oraya. Gittiğinde AK Parti karşı çıkıyor; diyor ki, "Yo, gelemez, olmaz" falan filan. AK Parti'nin karşı çıkmasına karşı, bizim Yüksek Seçim Kurulu’nda görevli bulundurabileceğimizi DEM Parti savunuyor, MHP savunuyor, bütün partiler savunuyor. AK Parti ile bir CHP karşı çıkıyor. Muhalefetin bir temsilci getirmesine DEM ve MHP birlikte destek verirken AK Parti ile CHP niye karşı çıkıyor?”

Özgür Özel ilk kez duyurdu: Yeni Parti ye MHP den destek, CHP den itiraz! "Anketlerde yüzde 62 ye varıyor" 3

GÜNDEM OLAN ‘ABDEST’ GÖRÜNTÜLERİ: “BİZ PAYLAŞMIŞIZ GİBİ ANLAŞILMASINA ÜZÜLDÜM”

- Özel geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan ve çok konuşulan abdest görüntülerine şöyle açıklık getirdi:

"Kastamonu'da bir vatandaş çekmiş ve o gün paylaşmış, “Allah kabul etsin başkanım” yazmış. Neredeyse bir ay 20 gün sonra bir şekilde dolaşıma girdi ve gündem oldu.

Özgür Özel ilk kez duyurdu: Yeni Parti ye MHP den destek, CHP den itiraz! "Anketlerde yüzde 62 ye varıyor" 4

Onu sanki biz paylaşmışız gibi düşünüyorlar, bundan utanç duyuyorum, üzülüyorum. Olacak iş değil yani. Ben abdest alayım da sen çek falan, olacak iş değil.

Ama şöyle bir tarafı var; hani çıkmış biri demiş ya “Ben Özgür’ü hiç görmedim”. Hatuniye Camii’nin imamına, Hacerler Cami'nin imamına, cemaatine sorsunlar. Ben vakit namazı kılmam ama cuma kılarım. Bayram namazı kaçırmam. Yıllardır böyledir. Ama sanki abdest alırken kendimizi çekmişiz, servis etmişiz gibi anlaşılmasına üzüldüm."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cemil Tugay tartışmalara son noktayı koydu! Özgür Özel'le ilgili çok konuşulacak çıkış Cemil Tugay tartışmalara son noktayı koydu! Özgür Özel'le ilgili çok konuşulacak çıkış
TÜİK Temmuz enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu TÜİK Temmuz enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Markanın en büyük bataryaya sahip telefonu olabilir! İşte kapasitesiMarkanın en büyük bataryaya sahip telefonu olabilir! İşte kapasitesi
İmralı heyeti duyurdu! Öcalan'dan çerçeve yasa açıklamasıİmralı heyeti duyurdu! Öcalan'dan çerçeve yasa açıklaması
Anahtar Kelimeler:
seçim anketi Özgür Özel CHP Yeni Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de korkunç olay! Araca binip uyuyakaldı: 4 yaşındaki Muhammed'ten kahreden haber

Mardin'de korkunç olay! Araca binip uyuyakaldı: 4 yaşındaki Muhammed'ten kahreden haber

Son dakika: Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

Son dakika: Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

Galatasaray'da Rennes maçı sonrası protestolar eşliğinde vahim tablo...

Galatasaray'da Rennes maçı sonrası protestolar eşliğinde vahim tablo...

Gösteriler tek tek ertelendi! İlker Ayrık'tan üzen haber

Gösteriler tek tek ertelendi! İlker Ayrık'tan üzen haber

Akaryakıtta yeni zam dalgası! Tabelalar bir kez daha değişiyor

Akaryakıtta yeni zam dalgası! Tabelalar bir kez daha değişiyor

Petrol sert düştü, altın yükseldi: 'Olumlu ama temkinli bir başlangıç'

Petrol sert düştü, altın yükseldi: 'Olumlu ama temkinli bir başlangıç'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.