Özgür Özel ilk kez duyurdu: Yeni Parti'ye MHP'den destek, CHP'den itiraz! "Anketlerde yüzde 62'ye varıyor"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk oldu. Programa Yeni Parti rozetiyle çıkan Özel gündemdeki başlıklara ilişkin ses getirecek açıklamalar yaptı.

ANKET AÇIKLAMASI: “DUYGULAR YÜKSEKKEN BAKMAMAK LAZIM”

Seçim anketleri hakkında konuşan Özel, Yeni Parti kurulmadan önceki anketlerin sadece fikir verdiğini ancak parti kurulduğu için artık ölçüm yapılabileceğini savunup şunları ekledi:

“Ama duygular çok yüksekken anket sonuçlarına bakmamak lazım, ihtiyatlı olmak lazım. Ağustos sonu, eylül sonu yapılacak anketlerin daha oturacağına inanıyorum.

Biz geçmişte CHP'de, ben genel başkanken değil ama, potansiyelimizin %28'lere sıkıştığı, oyumuzun %23, %25'lerde olduğu çok zor bir dönemi çok uzun yıllar yaşadık. Ve CHP; DEM Parti’den ve önceli HDP’den sonra en çok itiraz edilen ikinci parti. En büyük zorluğumuz buydu. Bu çok üzüntü vericiydi.

“YÜZDE 62’YE KADAR VARIYOR”

Şu anda Yeni Parti’de “oy vereceğim” ve “oy verebilirim” diyenlerin toplamı en az %49, AK Parti’ye en yakın ankette. Bu, %62’ye kadar varıyor. Ve Yeni Parti şu an en az itiraz edilen parti.

“UMUTLU OLMAMAK GEREKEN TEK TARAF CHP”

- Seçim güvenliği konuşulurken muhalefetle işbirliği yapabileceklerini belirten Özel, “Burada umutlu olmamak gereken tek taraf CHP'dir” dedi. Özel, YSK’da temsilci bulundurmaları konusunda kendilerine MHP’den ve DEM Parti’den destek, CHP ve AK Parti’den ise itiraz geldiğini söyledi. “Geçen gün şöyle bir şey yaşadık. İlk kez burada söyleyeceğim” diyen Özel, şu açıklamasıyla dikkat çekti:

“Yüksek Seçim Kurulu’nda, en yüksek oy alan dört parti temsilci bulundurabildiği gibi, yasaya göre, Meclis’te grubu bulunan partiler de temsilci bulundurabiliyor. Biz grup kurarak bu hakkı elde ettik.

"DEM VE MHP BİRLİKTE DESTEK VERİRKEN AK PARTİ İLE CHP NİYE KARŞI ÇIKIYOR?"

CHP'nin çok liyakatli ve 15 yıldır görev yapmış Hadimi Bey'i hemen azletmişlerdi oradan. Biz kendisini yeniden görevlendirdik oraya. Gittiğinde AK Parti karşı çıkıyor; diyor ki, "Yo, gelemez, olmaz" falan filan. AK Parti'nin karşı çıkmasına karşı, bizim Yüksek Seçim Kurulu’nda görevli bulundurabileceğimizi DEM Parti savunuyor, MHP savunuyor, bütün partiler savunuyor. AK Parti ile bir CHP karşı çıkıyor. Muhalefetin bir temsilci getirmesine DEM ve MHP birlikte destek verirken AK Parti ile CHP niye karşı çıkıyor?”

GÜNDEM OLAN ‘ABDEST’ GÖRÜNTÜLERİ: “BİZ PAYLAŞMIŞIZ GİBİ ANLAŞILMASINA ÜZÜLDÜM”

- Özel geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan ve çok konuşulan abdest görüntülerine şöyle açıklık getirdi:

"Kastamonu'da bir vatandaş çekmiş ve o gün paylaşmış, “Allah kabul etsin başkanım” yazmış. Neredeyse bir ay 20 gün sonra bir şekilde dolaşıma girdi ve gündem oldu.

Onu sanki biz paylaşmışız gibi düşünüyorlar, bundan utanç duyuyorum, üzülüyorum. Olacak iş değil yani. Ben abdest alayım da sen çek falan, olacak iş değil.

Ama şöyle bir tarafı var; hani çıkmış biri demiş ya “Ben Özgür’ü hiç görmedim”. Hatuniye Camii’nin imamına, Hacerler Cami'nin imamına, cemaatine sorsunlar. Ben vakit namazı kılmam ama cuma kılarım. Bayram namazı kaçırmam. Yıllardır böyledir. Ama sanki abdest alırken kendimizi çekmişiz, servis etmişiz gibi anlaşılmasına üzüldüm."