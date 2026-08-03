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Cemil Tugay tartışmalara son noktayı koydu! Özgür Özel'le ilgili çok konuşulacak çıkış

CHP'den istifa ettikten sonra yol haritası merak edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Yeni Parti lider Özgür Özel'in kendini aradığını fakat açmadığını belirten Tugay, "Onunla ne konuşacağım ki" ifadelerini kullandı. Tugay Yeni Parti'ye neden geçmeyeceğini de açıkladı.

Cemil Tugay tartışmalara son noktayı koydu! Özgür Özel'le ilgili çok konuşulacak çıkış
Ufuk Dağ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bağımsız olduktan sonra AK Parti'ye geçişi ile ilgili iddialar uzun süredir tartışılmaya devam ediyor.

Cemil Tugay tartışmalara son noktayı koydu! Özgür Özel le ilgili çok konuşulacak çıkış 1

ÖZEL'E DE KILIÇDAROĞLU'NA DA UZAK

Tugay'ın çeşitli söylemlerle defalarca reddettiği transfer konusundaki çalışmalar ise sürüyor. Özgür Özel'in genel başkanlığını yaptığı Yeni Parti'ye uzak duran Başkan Tugay, Kemal Kılıçdaroğlu'nun butlan kararıyla geri gelmesine de tepki göstermişti.

Cemil Tugay tartışmalara son noktayı koydu! Özgür Özel le ilgili çok konuşulacak çıkış 2

"ÖZEL TELEFONLA ARADI AÇMADIM"

Sabah'ta yer alan habere göre Tugay tartışmaların gölgesinde CHP'li Meclis üyeleri ve meclis komisyon başkanlarıyla bir araya geldi. Tugay toplantıda, "Beni bu süreçte arayanlar oldu. Kemal Bey de Özgür Özel de iletişim kurmak istedi. Ben her ikisinin de aramalarına yanıt vermedim. Özgür Özel de telefonla aradı ama açmadım. Açsam ne diyeceğim, ne yanıt vereceğim. Onunla ne konuşacağım ki" ifadelerini kullandı.

"ETRAFINDA SIKINTILI İNSANLAR VAR"

Sızan bilgilere göre Başkan Tugay, toplantıda şu ifadeleri de kullandı: "İller Bankası'ndan 3 milyar TL'lik kredi için onay alacağız. Kentsel dönüşüm ve birçok konu çözülecek. Yeni Parti'ye geçmem mümkün değil. Genel başkanın etrafında sıkıntılı insanlar var." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Cemil Tugay Yeni Parti
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