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AK Parti'den Ertuğrul Özkök'e sert tepki: "Bu çürümüş beyanlar yok hükmündedir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hakkında "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçundan soruşturma başlatılan gazeteci Ertuğrul Özkök'e tepki gösterirken "Bu zihniyetle demokratik mücadelemizi en zor zamanlarda verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den Ertuğrul Özkök'e sert tepki: "Bu çürümüş beyanlar yok hükmündedir"
Mehmet Hazar Gönüllü

AK Parti'den gazeteci Ertuğrul Özkök'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri nedeniyle tepki geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tepkisini isim vermeden dile getirirken şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız defalarca milletimizin hür iradesiyle ve demokratik seçimlerle iş başına gelmiştir. Cumhurbaşkanımız şu anda dünyada demokratik seçimler yoluyla iş başına gelen liderler içinde en tecrübeli devlet adamı ve liderdir.

Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğü ile benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir.

Türkiye’ye geçmişte yaşatılan kötülüklerin kök zihniyeti budur. Maalesef bu belli kesimlerde bir siyasi karakter haline gelmiştir.

En yüksek demokratik meşruiyete sahip dünya liderlerinden olan Cumhurbaşkanımız ile insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmek zihinsel ve ahlaki bir sefalettir.

Bu zihniyetle demokratik mücadelemizi en zor zamanlarda verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz.

Yine bu zihniyetin partimizden bahsederken “Ak Parti diye bir parti yok” anlamına gelen sözleri sadece çürümüş bir zihniyetin temennisidir. Gerçeği öğrenmek isteyen biri, sokaklara çıkıp bunu dile getirsin ve cevabını bizzat yaşasın.

Bu çürümüş beyanlar yok hükmündedir. Sadece Türkiye için kötü niyetleri olan kesimlerin itiraflarıdır."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, katılmış olduğu bir programdaki söylemleri nedeniyle Ertuğrul Özkök hakkında "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ertuğrul Özkök Ömer Çelik ak parti
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