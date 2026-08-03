HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Polisten kaçan şüpheli Vali Yardımcısına çarptı!

İçerik devam ediyor

Bartın'da polisi görünce kaçmaya çalışan bir şüpheli motosikletiyle kaldırıma çıktı. O sırada kaldırımda yürüyen Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarpan şüpheliyi ekipler yakalayarak gözaltına aldı.

Bartın'da polisten kaçan A.Ç.’nin kullandığı motosiklet, kaldırımda yürüyen Vali Yardımcısı Muhittin Gürel’e çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, A.Ç polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Polisten kaçan şüpheli Vali Yardımcısına çarptı! 1

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Olay, dün akşam saatlerinde Kırtepe Mahallesi Şadırvan Camii Sokağı’nda meydana geldi. Uygulama noktasında polisi fark eden motosiklet sürücüsü kaçmaya çalıştı.

Polisten kaçan şüpheli Vali Yardımcısına çarptı! 2

YÜRÜYEN VALİ YARDIMCISINA ÇARPTI

Polis ekibi, kaçan motosikletlinin peşine düştü. Takip sırasında kaldırıma çıkan A.Ç. yönetimindeki motosiklet, burada yürüyen Bartın Vali Yardımcısı Muhittin Gürel’e çarptı.

Polisten kaçan şüpheli Vali Yardımcısına çarptı! 3

O anlar kameraya yansırken, motosiklet sürücüsü polis ekibi tarafından yakalandı. Kolundan yaralanan Muhittin Gürel, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polisten kaçan şüpheli Vali Yardımcısına çarptı! 4

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polisten kaçan şüpheli Vali Yardımcısına çarptı! 5

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Markanın en büyük bataryaya sahip telefonu olabilir! İşte kapasitesiMarkanın en büyük bataryaya sahip telefonu olabilir! İşte kapasitesi
İmralı heyeti duyurdu! Öcalan'dan çerçeve yasa açıklamasıİmralı heyeti duyurdu! Öcalan'dan çerçeve yasa açıklaması

Anahtar Kelimeler:
Vali Bartın kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de korkunç olay! Araca binip uyuyakaldı: 4 yaşındaki Muhammed'ten kahreden haber

Mardin'de korkunç olay! Araca binip uyuyakaldı: 4 yaşındaki Muhammed'ten kahreden haber

Son dakika: Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

Son dakika: Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

Galatasaray'da Rennes maçı sonrası protestolar eşliğinde vahim tablo...

Galatasaray'da Rennes maçı sonrası protestolar eşliğinde vahim tablo...

Gösteriler tek tek ertelendi! İlker Ayrık'tan üzen haber

Gösteriler tek tek ertelendi! İlker Ayrık'tan üzen haber

Akaryakıtta yeni zam dalgası! Tabelalar bir kez daha değişiyor

Akaryakıtta yeni zam dalgası! Tabelalar bir kez daha değişiyor

Petrol sert düştü, altın yükseldi: 'Olumlu ama temkinli bir başlangıç'

Petrol sert düştü, altın yükseldi: 'Olumlu ama temkinli bir başlangıç'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.