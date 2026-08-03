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Otomobilin motosikleti sağından tehlikeli geçişi kask kamerasına yansıdı

Eskişehir’de seyir halindeki bir otomobilin motosikleti çok yakınından sağdan geçmesi sürücü ve yolcusunu endişeye sürüklerken o anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Otomobilin motosikleti sağından tehlikeli geçişi kask kamerasına yansıdı

Olay, Seyitgazi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, şerit takibi yapmayarak ve önündeki motosikleti tehlikeli bir şekilde sağdan geçti. Motosiklet sürücüsünün yaklaşan otomobili görüp elle uyarmasına rağmen, üzerindeki iki kişinin can güvenliğini riske atan bu sorumsuz davranış, faciaya davetiye çıkardı.

Otomobilin motosikleti sağından tehlikeli geçişi kask kamerasına yansıdı 1

O ANLAR KASK KAMERASINDA

Sürücünün, yol çizgisini de aşıp kuralları hiçe sayarak yaptığı hatalı geçiş, motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin motosikleti sağdan adeta teğet geçerek hızla yoluna devam ettiği ve iki kişinin ölümle burun buruna geldiği görüldü. Motosiklet sürücüsünün dikkati sayesinde muhtemel bir kaza ucuz atlatıldı.
Kaynak: İHA

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