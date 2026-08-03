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Apple'ın AirTag'ine Google'dan sürpriz rakip!

Google'ın Apple’ın AirTag’ine rakip olacak bir takip cihazı piyasaya sürmeyi planladığı iddia edildi. Cihaza "Google Pixel Tag” ismi verilmesi bekleniyor.

Apple'ın AirTag'ine Google'dan sürpriz rakip!
Enes Çırtlık

İddiaya göre Google, Apple'ın popüler akıllı takip cihazı AirTag modeline rakip olması beklenen yeni bir ürün üzerinde çalışıyor.

Apple ın AirTag ine Google dan sürpriz rakip! 1


Apple AirTag

9to5Google tarafından elde edilen ve küçük oval yapısıyla dikkat çeken bir görsel, “Google Pixel Tag” ismi verilmesi beklenen ürünü ortaya çıkardı.

Apple ın AirTag ine Google dan sürpriz rakip! 2

FIND MY DEVİCE AĞIYLA ENTEGRE ÇALIŞACAK

Webtekno'nun haberine göre, sızıntılar sadece görselle sınırlı kalmayıp, Slovenya merkezli bir mağaza listesinde de yer buldu. Yayınlanan mağaza listesindeki bilgilere göre Pixel Tag, Google’ın geniş ve güvenli "Find My Device" ağıyla entegre bir şekilde çalışıyor. Cihaz, kullanıcıların kaybolan eşyalarını hızlı bir şekilde bulabilmesi için güçlü bir hoparlöre sahip ve aynı zamanda kişisel verilerin gizliliğini ön planda tutan bir tasarımla geliyor.

Apple ın AirTag ine Google dan sürpriz rakip! 3

Bu sızıntılar, Google’ın 12 Ağustos tarihinde düzenleyeceği planlı donanım lansman etkinliğine kısa bir süre kala hız kazandı. Şirket daha önce Pixel 11 serisini tanıtırken, etkinlik kapsamında katlanabilir telefon, akıllı saat ve kulaklık gibi ürünlerin de sinyallerini vermişti. Böyle bir cihaz gelip gelmeyeceğini bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Google AirTag
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