Apple'ın AirTag'ine Google'dan sürpriz rakip!

İddiaya göre Google, Apple'ın popüler akıllı takip cihazı AirTag modeline rakip olması beklenen yeni bir ürün üzerinde çalışıyor.

Apple AirTag

9to5Google tarafından elde edilen ve küçük oval yapısıyla dikkat çeken bir görsel, “Google Pixel Tag” ismi verilmesi beklenen ürünü ortaya çıkardı.

FIND MY DEVİCE AĞIYLA ENTEGRE ÇALIŞACAK

Webtekno'nun haberine göre, sızıntılar sadece görselle sınırlı kalmayıp, Slovenya merkezli bir mağaza listesinde de yer buldu. Yayınlanan mağaza listesindeki bilgilere göre Pixel Tag, Google’ın geniş ve güvenli "Find My Device" ağıyla entegre bir şekilde çalışıyor. Cihaz, kullanıcıların kaybolan eşyalarını hızlı bir şekilde bulabilmesi için güçlü bir hoparlöre sahip ve aynı zamanda kişisel verilerin gizliliğini ön planda tutan bir tasarımla geliyor.

Bu sızıntılar, Google’ın 12 Ağustos tarihinde düzenleyeceği planlı donanım lansman etkinliğine kısa bir süre kala hız kazandı. Şirket daha önce Pixel 11 serisini tanıtırken, etkinlik kapsamında katlanabilir telefon, akıllı saat ve kulaklık gibi ürünlerin de sinyallerini vermişti. Böyle bir cihaz gelip gelmeyeceğini bekleyip göreceğiz.