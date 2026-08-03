Galaxy S27 Pro için 12 MP telefoto kamera iddiası

Galaxy S27 Pro hakkında daha önce çeşitli ayrıntılar sızdırılmıştı. Yeni rapor ise telefonun telefoto kamerasına odaklanırken Galaxy S27 Ultra ve serideki diğer modellerin kamera kurulumlarına ilişkin iddiaları da yineliyor.

GALAXY S27 PRO’DA 3X OPTİK YAKINLAŞTIRMA

ET News’ün haberine göre Galaxy S27 Pro’da 3x optik yakınlaştırma destekleyen 12 megapiksel telefoto kamera bulunacak.

Galaxy S27 Pro’nun Samsung’un yaklaşan amiral gemisi serisinde Galaxy S27 Ultra’nın altında konumlandırılması bekleniyor.

Söylentiler, modelin ayrıca 200 megapiksel ana kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı sensöre sahip olacağını öne sürüyor. Telefoto kameranın, Galaxy S27 Pro ile Galaxy S27 Ultra arasındaki temel farklılıklardan biri olabileceği belirtiliyor.

GALAXY S27 ULTRA ÜÇLÜ KAMERAYA GEÇEBİLİR

GSMArena'ya göre raporda, Galaxy S27 Ultra’nın üçlü arka kamera kurulumuna geçeceği iddiası da yinelendi.

Telefonun, Galaxy S26 Ultra ve daha önceki Ultra modellerinde bulunan 10 megapiksel 3x telefoto sensörü kaldıracağı öne sürülüyor.

Galaxy S27 Ultra’nın 200 megapiksel ana kamerayı, 50 megapiksel ultra geniş açılı sensörü ve 50 megapiksel 5x telefoto kamerayı koruması bekleniyor.

GALAXY S27 VE S27+ İÇİN DE ÜÇLÜ KAMERA İDDİASI

Samsung Galaxy S27 serisinin standart Galaxy S27, Galaxy S27+, yeni Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra olmak üzere dört model içereceği söyleniyor.

Galaxy S27 ile Galaxy S27+’ın da üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağı belirtiliyor.

İddiaya göre bu kurulumda 50 megapiksel ana sensör, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel telefoto lens yer alacak.