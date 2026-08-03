Son dakika | Terörsüz Türkiye'de kritik aşama: AK Parti'den muhalefete 'çerçeve yasa' bilgilendirmesi

Son dakika haberi: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında bu hafta çerçeve yasanın TBMM'ye sunulması bekleniyor. Bugün ise AK Parti'den konuyla ilgili bir adım geliyor.

MUHALEFETE ÖN BİLGİLENDİRME

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çerçeve yasa ile ilgili muhalefet partilerine bugün ön bilgilendirme yapacak.

YASA TEKLİFİNİN BU HAFTA MECLİS'E SUNULMASI BEKLENİYOR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmeye Dair Yasa Teklifi” adı verilmesi planlanan düzenlemenin bu hafta siyasi partilerin ortak teklifi olarak Meclis’e sunulmasının beklendiğini açıklamıştı.