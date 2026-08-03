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Malatya’da mevsimlik işçiler arasında meydan kavgası

Malatya’nın Arapgir ilçesinde mevsimlik işçiler arasında çıkan sopalı ve yumruklu kavgada çok sayıda kişi yaralandı.Olay, Arapgir ilçe merkezi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

Malatya’da mevsimlik işçiler arasında meydan kavgası

Malatya’nın Arapgir ilçesinde mevsimlik işçiler arasında çıkan sopalı ve yumruklu kavgada çok sayıda kişi yaralandı.
Olay, Arapgir ilçe merkezi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan mevsimlik işçiler arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek sopa ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaralananlar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Arapgir Ali Özge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da mevsimlik işçiler arasında meydan kavgası 1

Malatya’da mevsimlik işçiler arasında meydan kavgası 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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