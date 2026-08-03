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İBB Meclisi'ndeki çoğunluk AK Parti'ye mi geçiyor? Yeni Parti'den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'ndeki çoğunluğun AK Parti'ye geçebileceği yönündeki iddialarla ilgili YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre açıklamada bulundu.

İBB Meclisi'ndeki çoğunluk AK Parti'ye mi geçiyor? Yeni Parti'den açıklama
Doğukan Akbayır

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Emre’ye, son günlerde sosyal medyada gündeme getirilen İBB Meclisindeki çoğunluk tartışmaları soruldu.

İBB Meclisi ndeki çoğunluk AK Parti ye mi geçiyor? Yeni Parti den açıklama 1

"26 İLÇENİN 14 BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI"

İstanbul’daki 39 ilçeden YENİ Parti’nin kazandığı 26’sına dikkati çeken Emre, “14 belediye başkanı var. Yani bizim kazandığımız 26 ilçenin 14 belediye başkanı tutuklandı. Görevden uzaklaştırıldı” dedi.

Halk TV'de yer alan habere göre, bazı belediye başkanlarının baskı ve tehditler nedeniyle farklı tercihler yaptığını savunan Emre, bu durumun İstanbul’daki siyasi tabloyu değiştirdiğini belirtti.

İBB Meclisi ndeki çoğunluk AK Parti ye mi geçiyor? Yeni Parti den açıklama 2

"AZALMA GÖRÜYORUZ"

Yerel seçimlerin ardından iktidar ile muhalefet arasında büyük bir fark bulunduğunu söyleyen Emre, “Şu anda da fark devam ediyor yani. Ama bir sayı itibarıyla bir azalmayı görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Partisinden seçilen belediye başkanlarıyla ilgili sürecin YENİ Parti yönetimi tarafından takip edildiğini belirten Emre, kamuoyuna şu çağrıyı yaptı:

“Bizim ağzımızdan duymadığınız sürece, biz halka şikayet etmediğimiz sürece, herhangi bir bizim partimizden seçilen belediye başkanını, bizimle birlikte hareket eden belediye başkanını hiçbir şeye itibar etmeyin.”

"CİDDİ ORANDA ETKİ ETTİ"

İBB Meclisindeki çoğunluğun korunması için çalışma yürüttüklerini ifade eden Emre, “Oradaki çoğunluğun, halk iradesinin devam etmesi gerekir. Buna ilişkin bir süreç yönetimi yapıyoruz açıkçası ama dediğimiz gibi yani seçilen çok sayıda ismin tutuklanması ve bazı yerlerde meclis üyeleriyle birlikte aritmetiğe ciddi oranda etki etti” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ibb Yeni Parti
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