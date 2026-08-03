Trump'tan İran açıklaması! "Bu onların son şansı"

Trump, Oval Ofis'te düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Donald Trump, Tahran'la müzakerelerin bugün yeniden başladığını ve şu anda sürdüğünü aktararak, İran'ın müzakereler konusunda birbiriyle çelişen açıklamalar yaptığını savundu.

ABD Başkanı Trump, "Şu anda İran'ın talebi üzerine, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve diğer ülkelerin de desteklediği görüşmeleri yürütüyoruz. Bu, onların iyi bir anlaşma yapması için son şansı." diye konuştu.

HÜRMÜZ'DEN SONRA İRAN'IN NÜKLEER KAPASİTESİ GÜNDEME GELECEK

İran'la görüşmeler yaparken, karşı tarafın kamuoyuna bazen "ABD ile görüşmedikleri" yönünde açıklamalar yaptığını ifade eden Trump, bundan rahatsız olduğunu vurguladı.

İran'la müzakerelerin güncel maddesinin, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması olduğunu kaydeden Trump, "Daha sonra da İran'ın nükleer kapasitesini ele alacağız." dedi.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden İran'ın hiçbir şekilde ücret alamayacağını savunan Trump, "Şu anda boğazı tamamen biz kontrol ediyoruz, eğer birisi alacaksa biz ücret alırız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır