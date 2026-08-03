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Nadir varyant alarmı! Vaka sayısı giderek artıyor: Tedavisi yok!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanan vaka sayısı 3 bin 748'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 657'ye yükseldi. Sağlık yetkilileri salgının nadir Ebola varyantı olan "Bundibugyo"dan kaynaklı olduğunu ve tedavisinin olmadığını bildirdi.

Nadir varyant alarmı! Vaka sayısı giderek artıyor: Tedavisi yok!

Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre salgın, Haut-Uele, Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tshopo eyaletlerinde etkisini sürdürüyor. Salgının başlangıcından bu yana 3 bin 748 doğrulanmış vaka kaydedilirken, 1657 kişi hayatını kaybetti. Salgında ölüm oranının yüzde 44, temaslı takip oranının ise yüzde 80,1 olarak güncellendiği bildirildi.

Nadir varyant alarmı! Vaka sayısı giderek artıyor: Tedavisi yok! 1

EBOLA AFRİKA'DA BİNLERCE KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara kasabasında ve KDC'nin Yambuku köyünde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınındaki köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Nadir varyant alarmı! Vaka sayısı giderek artıyor: Tedavisi yok! 2

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası yaşamını yitirmişti.

Nadir varyant alarmı! Vaka sayısı giderek artıyor: Tedavisi yok! 3

TEDAVİSİ VEYA AŞISI BULUNMUYOR

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Nadir varyant alarmı! Vaka sayısı giderek artıyor: Tedavisi yok! 4

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın nadir Ebola varyantı "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

KONTROLDEN ÇIKTI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgının artık kontrolden çıktığını ve endişe verici boyutlara ulaştığını duyurdu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
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