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Karadeniz'de Türk Ro-Ro gemisine dron saldırısı: Yaralılar var

Türkiye'den Rusya'ya taze meyve-sebze taşıyan Türkiye'ye ait Ro-Ro gemisine dron saldırısı düzenlendi. Vurulan gemide yangın çıkarken 4 mürettebat ise yaralandı.

Karadeniz'de Türk Ro-Ro gemisine dron saldırısı: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz'de Türk gemisine dron saldırısı düzenlendi. Türkiye'den Rusya'ya taze meyve-sebze taşıyan Türkiye'ye ait NADHEZNA adlı Ro-Ro gemisine düzenlenen dron saldırısı sonrası yangın çıktı.

Karadeniz de Türk Ro-Ro gemisine dron saldırısı: Yaralılar var 1

3'Ü TÜRK 4 MÜRETTEBAT YARALANDI

Saldırıda, 3'ü Türk olmak üzere 4 mürettebat yaralandı. Geminin Samsun'dan Rusya'nın Novorossiysk kentine gitmek üzere olduğu ve TSİ 16.30 sıralarında Novorossiysk'ye 30 deniz mili mesafede saldırı düzenlendiği bildirildi.

Karadeniz de Türk Ro-Ro gemisine dron saldırısı: Yaralılar var 2

"6-7 ADET DRON KULLANILDI"

Geminin Kaptanı Yalçın Şahin, saldırının Ukrayna tarafından düzenlendiğini ileri sürerek, saldırıda 6-7 adet dronun kullanıldığını ifade etti.

Karadeniz de Türk Ro-Ro gemisine dron saldırısı: Yaralılar var 3

Şahin, yardım beklediklerini, herkesin sağ olduğunu ancak yaralıların bulunduğunu belirtti.
Saldırı sonrası çıkan yangına gemideki mürettebat müdahale ederken, bölgede bulunan dronlar nedeniyle Rusya Donanması'nın yardım için gemiye yaklaşmakta güçlük çektiği aktarıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Karadeniz gemi
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