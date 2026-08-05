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Menteşe’de evin bahçesinde ot yangını paniğe neden oldu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde müstakil bir evin bahçesinde öğle saatlerinde çıkan ot yangını paniğe neden oldu.

Menteşe’de evin bahçesinde ot yangını paniğe neden oldu

Yangın, Muslihittin Mahallesi Ova Yolu üzerinde bulunan müstakil bir evin bahçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçedeki otların henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşmasıyla yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bahçede bulunan tahtalara da sıçradı. Ev sahiplerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevlerin eve ulaşması önlenirken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Muğla
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