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 Gün boyu ideal ferahlık: Stanley Quencher Protour şimdi indirimde
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 Gün boyu ideal ferahlık: Stanley Quencher Protour şimdi indirimde

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Yoğun bir günde, sporda veya yolda koştururken suyunuzun saatler sonra bile ilk anki gibi buz gibi kalması harika bir his! Stanley Quencher Protour da pratik katlanabilir pipetli kapağı, sızdırmaz yapısı ve araç bardaklıklarına tam oturan tasarımıyla özellikle de sıcak günlerde büyük kurtarıcı oluyor. Gün boyu ferah kalmanızı sağlayacak termostaki indirim bitmeden sepetinize ekleyin!

Sıcak yaz günlerinde veya uzun yolculuklarda içeceklerinizin hemen ılımasından hoşlanıyorsanız oğru yedesiniz! Stanley Quencher Protour, çift duvarlı vakum yalıtımıyla buzlu içeceklerinizi saatlerce korur. Şimdi stoklarla sınırlı bir indirim varken kendinize ya da sevdiklerinize her an ellerinden düşüremeyecekleri bir hediye alabilirsiniz. İşte detaylar!

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Sızdırma sorunu tarih oldu: Stanley The Quencher Protour Flip Straw Tumbler (0,6 l)

 Gün boyu ideal ferahlık: Stanley Quencher Protour şimdi indirimde 1

Stanley termos, çift duvarlı vakum yalıtımı sayesinde içeceklerinizi 8 saat soğuk 30 saat buzlu tutarken, katlanabilir pipetli Protour kapak mekanizması sızdırmazlık ve pratik kullanım sunar. Ergonomik tutma kulpu ve araç bardaklıklarıyla tam uyumlu alt tabanı sayesinde sporda, seyahatte veya işte her an yanınıza alabileceğiniz termos, BPA içermeyen paslanmaz çelik gövdesiyle de son derece dayanıklıdı

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok iyi, su akıtmıyor, uzun süre soğuk tutuyor. Resmen benden bir parçam oldu."
  • "Akıtma yapmıyor, boyu özellikle çocuklar için ideal."
  • "Çok memnunum. Rengi malzeme kalitesi harika. Ben başucumda durması ve günlük su ihtiyacımı karşılamak için aldım. Kesinlikle fiyatını hak ediyor."
Ürünü İncele

Bu içerik 5 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Stanley stanley termos
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