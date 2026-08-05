Gaziantep’te hırsızlık şüphelisi 8 şahıs tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Temmuz ayında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik adli makamlar koordinesiyle çalışma yaptı. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerin çalışmaların ardından gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 15 faili meçhul olay aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 18 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 10’u hakkında adli kontrol kararı verildi. İcra edilen operasyonlar neticesinde ele geçirilen malzemeler hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır