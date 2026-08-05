HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep’te hırsızlık şüphelisi 8 şahıs tutuklandı

Gaziantep’te jandarma ekiplerince yakalanan faili meçhul hırsızlık şüphelisi 18 şahıstan 8’i tutuklandı.

Gaziantep’te hırsızlık şüphelisi 8 şahıs tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Temmuz ayında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik adli makamlar koordinesiyle çalışma yaptı. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerin çalışmaların ardından gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 15 faili meçhul olay aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 18 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 10’u hakkında adli kontrol kararı verildi. İcra edilen operasyonlar neticesinde ele geçirilen malzemeler hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer almıştı! FETÖ'cü hain suçlarını itiraf etti: Gizli toplantı detayıCumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer almıştı! FETÖ'cü hain suçlarını itiraf etti: Gizli toplantı detayı
14 kilo veren kadın doz artırımı sonrası öldü14 kilo veren kadın doz artırımı sonrası öldü

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD için tehlike çanları! Stoklar tükenmek üzere: 'En az 3 yıla ihtiyaç var'

ABD için tehlike çanları! Stoklar tükenmek üzere: 'En az 3 yıla ihtiyaç var'

Bugün Meclis'e geliyor! 12 maddelik teklifte neler var?

Bugün Meclis'e geliyor! 12 maddelik teklifte neler var?

Resmen açıklandı! Mohamed Salah Trabzonspor'da

Resmen açıklandı! Mohamed Salah Trabzonspor'da

Halef dizisinden ayrıldı! Yeni rolü için çarşafa girdi

Halef dizisinden ayrıldı! Yeni rolü için çarşafa girdi

Akaryakıta indirim geldi: Tabela bir kez daha değişti

Akaryakıta indirim geldi: Tabela bir kez daha değişti

Ayda 4 bin TL'yi buldu: Elektrik, su, doğalgaz faturasına ek oldu

Ayda 4 bin TL'yi buldu: Elektrik, su, doğalgaz faturasına ek oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.