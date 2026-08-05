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Eski sevgili dehşeti! Öldürülen kızın babası isyan etti: 'Ekmeğimizi paylaştık'

Kadın cinayetleri bitmek bilmiyor. Şişli'de kardeşine ilaç alan 26 yaşındaki Nilda Gül Şahin, önü kesilerek katledildi. Caninin 2021 yılında da başka bir kadını öldürmeye teşebbüs suçundan yargılandığı öğrenildi. Talihsiz kızın babası ise isyan etti.

Eski sevgili dehşeti! Öldürülen kızın babası isyan etti: 'Ekmeğimizi paylaştık'

Şişli'de kardeşine ilaç aldıktan sonra eczane önünde eski erkek arkadaşı tarafından önü kesilip silahla vurulan 26 yaşındaki Nilda Gül Şahin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırganın 2021 yılında da başka bir kadını öldürmeye teşebbüs suçundan yargılandığı öğrenildi. Nilda Müge Şahin babası Turan Şahin "Üç senedir yanımızda olan, cezaevinden şartlı tahliye olan bir insan. Kardeşine ilaç alırken takip ediyor. Eczaneden çıkarken orada ateş ediyor. İyilikle ekmeğimizi paylaştık; ama sonucu bu oldu" dedi.

Eski sevgili dehşeti! Öldürülen kızın babası isyan etti: Ekmeğimizi paylaştık 1

ÖNÜNÜ KESTİ, ATEŞ ETTİ

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Mecidiyeköy'de meydana geldi. İddiaya göre kız kardeşini hastaneye götüren Nilda Müge Şahin, dönüşte nöbetçi eczaneden ilaç almak için durdu. Bu sırada eski erkek arkadaşı N.I, Şahin'in önünü kesti. Silahını çıkaran saldırgan Nilda Müge Şahin'e ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan genç kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Eski sevgili dehşeti! Öldürülen kızın babası isyan etti: Ekmeğimizi paylaştık 2

BAŞKA BİR DAVADAN YARGILANIYORDU

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Diğer yandan saldırganın 2021 yılında da başka bir kadını öldürmeye teşebbüs suçundan yargılandığı öğrenildi.

Eski sevgili dehşeti! Öldürülen kızın babası isyan etti: Ekmeğimizi paylaştık 3

"EKMEĞİMİZİ PAYLAŞTIĞIMIZ KİŞİ..."

Nilda Müge Şahin'in babası Turan Şahin, "Üç senedir yanımızda olan, cezaevinden şartlı tahliye olan bir insan, ekmeğimizi paylaştığımız kişi kızıma platonik aşık oluyor. Seviyorum diyor. Tehditler şantajlar.. Geçmişteki vukuatları da var. Biz buna hep iyilikle yön verdik. İyilikle ekmeğimizi paylaştık; ama sonucu maalesef bize bu şekilde mal oldu. 35 yaşındaki çocuk 25 yaşındaki kızımı aldı götürdü” dedi.

Eski sevgili dehşeti! Öldürülen kızın babası isyan etti: Ekmeğimizi paylaştık 4

"SAVCIYA YALAN BEYAN VERİYOR"

Turan Şahin "Olay Mecidiyeköy’de gece saat 12'de oluyor. Kız kardeşine ilaç alırken takip ediyor. Eczaneden çıkarken orada ateş ediyor. Bundan bir ay önce de karakola bildirdik. Uzaklaştırma alınması halinde takip ediyor. Kendisinin gidip savcıya yalan beyan veriyor. Ben bir kadını seviyorum, o beni kıskanıyor diyor. Çocuğuma baskı kuruyor" dedi.

Eski sevgili dehşeti! Öldürülen kızın babası isyan etti: Ekmeğimizi paylaştık 5

Eski sevgili dehşeti! Öldürülen kızın babası isyan etti: Ekmeğimizi paylaştık 6

Eski sevgili dehşeti! Öldürülen kızın babası isyan etti: Ekmeğimizi paylaştık 7

Eski sevgili dehşeti! Öldürülen kızın babası isyan etti: Ekmeğimizi paylaştık 8

Eski sevgili dehşeti! Öldürülen kızın babası isyan etti: Ekmeğimizi paylaştık 9
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Şişli
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