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Amasya’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Amasya’da seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale gelirken patlama sesleri korkuya neden oldu.

Amasya’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Amasya Adliyesi yakınlarında meydana gelen araç yangını ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Seyir halindeyken dumanların yükselmesi üzerine otomobilin sürücüsü Recep F. araçtan çıkararak kurtuldu. Alev alev yanan araçtan gelen patlama sesleri çevredekileri korkuttu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Amasya
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