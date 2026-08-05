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Aceleyle hareket etti, hafızasını kaybetti!

Eskişehir'de tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden ayrılan gencin beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Hastane görevlileri alarma geçti, polis devreye girdi. Evinde hafızasını kaybetmiş halde bulunan kişi yeniden tedaviye alındı.

Aceleyle hareket etti, hafızasını kaybetti!

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda dün gece saatlerinde yürüyen S.Ş. isimli genç, dengesini kaybedip düştü.

Yaralı, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

TETKİK SONUÇLARINI BEKLEMEDEN HASTANEDEN AYRILDI

Başına darbe aldığı için çeşitli tetkikler yapılan bu kişi sonuçları beklemedi. Yaralanan kişi kimseye söylemeden hastaneden çıkıp evine gitti.

Aceleyle hareket etti, hafızasını kaybetti! 1

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİ ANLAŞILINCA EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Bir süre sonra sonuçların çıkmasıyla hastanın beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Ancak sağlıkçılar, genci hastanede bulamadı, polise haber verdi.

Aceleyle hareket etti, hafızasını kaybetti! 2

EVİNDE HAFIZASINI KAYBETMİŞ HALDE BULUNDU

Evinde hafızasını kaybetmiş halde bulunan kişi, yeniden hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aceleyle hareket etti, hafızasını kaybetti! 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
beyin kanaması Eskişehir hafıza kaybı
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