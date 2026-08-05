Aceleyle hareket etti, hafızasını kaybetti!

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda dün gece saatlerinde yürüyen S.Ş. isimli genç, dengesini kaybedip düştü.

Yaralı, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

TETKİK SONUÇLARINI BEKLEMEDEN HASTANEDEN AYRILDI

Başına darbe aldığı için çeşitli tetkikler yapılan bu kişi sonuçları beklemedi. Yaralanan kişi kimseye söylemeden hastaneden çıkıp evine gitti.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİ ANLAŞILINCA EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Bir süre sonra sonuçların çıkmasıyla hastanın beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Ancak sağlıkçılar, genci hastanede bulamadı, polise haber verdi.

EVİNDE HAFIZASINI KAYBETMİŞ HALDE BULUNDU

Evinde hafızasını kaybetmiş halde bulunan kişi, yeniden hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır