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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 28, 29 ve 30 Temmuz ile 3 ve 4 Ağustos operasyon düzenlendi. Düzenlenen beş ayrı operasyonda 25 bin 676 sentetik ecza hapı, 73,42 gram metamfetamin, 65,48 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ile 1 sahte çek ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Kahramanmaraş
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