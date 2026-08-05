Otluk alanda başlayan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Yangın, Bahçelievler Mahallesi 1121. Sokak’ta bulunan otluk alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek anız alan ile tavuk kümesi ve küçükbaş hayvanların bulunduğu açık ağıla sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar, kümes ve ağılda bulunan tavuk ve küçükbaş hayvanları dışarı çıkartarak güvenli alana aldı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 12 dönümlük alanın zarar gördüğü yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay anını anlatan mahalle sakinlerinden Veli Çınar, "Yakınlarda evler vardı, şükür söndürdüler. Ahırda hayvanlar varmış, kurtarmışlar" dedi. Ev sahibi Mehmet Çolak ise "Yanan yerde tavuk kümesi vardı. Hayvanlarda zarar ziyan olup olmadığını şu an bilemiyorum" şeklinde konuştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır