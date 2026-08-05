HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayıp engelli şahıs jandarma tarafından sağ olarak bulundu

Adana’nın Kozan ilçesinde 2 gündür kayıp olan işitme ve zihinsel engelli şahıs, evinden yaklaşık 41 kilometre uzaklıkta baraj kıyısında sağ olarak bulundu.

Kayıp engelli şahıs jandarma tarafından sağ olarak bulundu

Kozan ilçesine bağlı Postkabasakal Mahallesi’nde yaşayan işitme ve zihinsel engelli Uğur Okuducu’dan 3 Ağustos’tan itibaren haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine AFAD, Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve YESEVİ Arama Kurtarma (YAK) ekiplerinin katılımıyla geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Çalışmaların 3. gününde Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uğur Okuducu’yu evinden yaklaşık 41 kilometre uzaklıktaki Doğanalanı Mahallesi Sarıağaç mevkiinde baraj kenarında sağ olarak buldu. Tedbir amaçlı Kozan Devlet Hastanesi’ne götürülen Okuducu, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aceleyle hareket etti, hafızasını kaybetti! Aceleyle hareket etti, hafızasını kaybetti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer almıştı! FETÖ'cü hain suçlarını itiraf etti: Gizli toplantı detayıCumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer almıştı! FETÖ'cü hain suçlarını itiraf etti: Gizli toplantı detayı

Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD için tehlike çanları! Stoklar tükenmek üzere: 'En az 3 yıla ihtiyaç var'

ABD için tehlike çanları! Stoklar tükenmek üzere: 'En az 3 yıla ihtiyaç var'

Bugün Meclis'e geliyor! 12 maddelik teklifte neler var?

Bugün Meclis'e geliyor! 12 maddelik teklifte neler var?

Resmen açıklandı! Mohamed Salah Trabzonspor'da

Resmen açıklandı! Mohamed Salah Trabzonspor'da

Hasan Can Kaya'ya evlilik yaradı! Görenler aynı yorumu yaptı

Hasan Can Kaya'ya evlilik yaradı! Görenler aynı yorumu yaptı

Akaryakıta indirim geldi: Tabela bir kez daha değişti

Akaryakıta indirim geldi: Tabela bir kez daha değişti

Ayda 4 bin TL'yi buldu: Elektrik, su, doğalgaz faturasına ek oldu

Ayda 4 bin TL'yi buldu: Elektrik, su, doğalgaz faturasına ek oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.