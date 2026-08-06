iPhone 18 Pro etkinliği ne zaman? İşte en güçlü tahmin

Apple, yeni iPhone modellerinin tanıtılacağı etkinliğin tarihini henüz resmen açıklamadı. Ancak şirketin son altı yıldaki duyuru takvimi, iPhone 18 Pro etkinliğinin ne zaman yapılabileceğine ilişkin tahmini bir zaman aralığı ortaya koyuyor.

Şu anda en güçlü ihtimal, etkinliğin 9 Eylül Çarşamba günü düzenlenmesi. Apple’ın son dört yıldaki düzenini sürdürmesi hâlinde etkinlik davetiyesinin de tam iki hafta önce, 26 Ağustos Çarşamba günü gönderilmesi beklenebilir.

APPLE SON DÖRT ETKİNLİĞİ 14 GÜN ÖNCE AÇIKLADI

9to5Mac'e göre Apple, 2022’den bu yana düzenlediği dört iPhone etkinliğinin tarihini sunumdan tam 14 gün önce duyurdu.

Şirket, iPhone 17 etkinliğini 26 Ağustos 2025’te açıkladı ve etkinliği 9 Eylül’de gerçekleştirdi. iPhone 16 etkinliği de 26 Ağustos 2024’te duyuruldu ve 9 Eylül’de yapıldı.

iPhone 15 etkinliği için duyuru 29 Ağustos 2023’te, sunum ise 12 Eylül’de gerçekleştirildi. iPhone 14 etkinliği de 24 Ağustos 2022’de açıklanarak 7 Eylül’de düzenlendi.

Pandeminin etkilediği 2020 ve 2021 yıllarında ise Apple yalnızca yedi gün önceden duyuru yaptı. iPhone 12 etkinliği 6 Ekim 2020’de açıklanıp 13 Ekim’de, iPhone 13 etkinliği ise 7 Eylül 2021’de duyurulup 14 Eylül’de gerçekleştirildi.

ETKİNLİĞİN EYLÜLÜN İLK YARISINDA YAPILACAĞI BELİRTİLDİ

Apple, ABD’deki mağaza çalışanlarının Kaliforniya’daki etkinlikte görev alabilmesi için Event Support Experience Program başvurularını açtı.

Şirket, çalışanlara etkinliğin eylül ayının ilk yarısında gerçekleştirileceğini bildirdi. Ancak kesin gün henüz açıklanmadı.

Bloomberg’e göre 7 Eylül Pazartesi gününün Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 2026 İşçi Bayramı olması nedeniyle 9 Eylül Çarşamba ihtimali biraz daha güçlü görünüyor. Çarşamba günü düzenlenecek bir etkinliğin, Apple’ın katılımcılara geçmişte sağladığı iş günü seyahat aralığını koruyacağı belirtiliyor.

Etkinlik 9 Eylül’de yapılır ve son dört yıllık 14 günlük düzen sürerse, davetiyenin 26 Ağustos’ta gönderilmesi bekleniyor. Bir diğer ihtimal olan 25 Ağustos ise etkinlikle duyuru arasında 15 günlük bir aralık oluşturacak.

IPHONE 18 PRO VE KATLANABİLİR İPHONE BEKLENİYOR

Apple’ın eylül etkinliğinde iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve şirketin ilk katlanabilir iPhone modelini tanıtması bekleniyor. Katlanabilir modelin iPhone Ultra olarak adlandırılabileceği belirtiliyor.

Standart iPhone 18’in ise etkinlikte yer almayacağı tahmin ediliyor. Apple’ın bu dönemden itibaren tanıtım takvimini ikiye ayırarak iPhone 18, iPhone 18e ve iPhone Air 2 modellerini 2027 ilkbaharına bırakması bekleniyor.

Apple’ın eylül ayında yeni Apple Watch modellerini de tanıtması beklenebilir. AirPods modelleri zaman zaman iPhone etkinliğine katılsa da her yıl yenilenmeleri garanti değil.

Etkinlik aynı zamanda Apple yönetimindeki yeni dönemin ilk iPhone sunumu olacak. John Ternus, 1 Eylül’de CEO görevini devralacak; Tim Cook ise yönetim kurulu başkanlığına geçecek.