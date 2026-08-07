Android 17’de yeni özellik ortaya çıktı: Kilit ekranı saatini yapay zekâ tasarlayabilecek

Google, Pixel telefonların kilit ekranını kişiselleştirmek için yapay zekâdan yararlanan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Android Authority'e göre, Android Canary 2608 sürümünde bulunan kodlar, kullanıcıların yapay zekâ komutlarıyla kendi kilit ekranı saat tasarımlarını oluşturabilmesine yönelik bir özelliğe işaret ediyor.

Android 17 ile bağlantılı olduğu belirtilen özellik henüz çalışır durumda değil. Arayüz görüntülenebilse de yapay zekâya komut gönderildiğinde şu anda “Service not connected” hatası gösteriliyor.

KİLİT EKRANI SAATİ YAPAY ZEKÂYLA OLUŞTURULABİLECEK

Ortaya çıkan arayüze göre Pixel kullanıcıları, istedikleri saat tasarımını tarif eden yapay zekâ komutları girebilecek.

Özellikte ayrıca “Ideas” adlı bir düğme bulunuyor. Bu seçeneğin kullanıcılara oluşturabilecekleri saat stilleri konusunda öneriler sunması bekleniyor.

Kullanıcılar yapay zekâ komutlarında referans olarak kullanmak üzere bir görsel de yükleyebilecek.

ÖZELLİK HENÜZ ÇALIŞMIYOR

Görsel kaynağı: Android Authority

Yeni arayüz çalıştırılabilmiş olsa da saat oluşturma işlevi şu anda kullanılamıyor. Yapay zekâ komutu gönderildiğinde “Service not connected” hatasıyla karşılaşılıyor.

Bunun, Google'ın özellik kullanıma hazır olduğunda etkinleştirebileceği sunucu taraflı bir sistem olması muhtemel görülüyor.

Google'ın özelliği ne zaman kullanıma sunacağı veya nihayetinde kullanıma sunup sunmayacağı ise henüz bilinmiyor.