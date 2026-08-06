Yaz sıcaklarını unutturan akıllı ve şık Dreo Kule Tipi Fan'da kupon fırsatı!

Yaz sıcaklarında evde otururken gürültülü ve yetrsiz soğutma yapan fanlardan yorulduysanız Dreo Kule Tipi Fan, TurboSilent teknolojisi ve 90° geniş salınımı sayesinde odanızı adeta doğal bir esintiyle serinletiyor. Üstelik oturduğunuz yerden telefonla kontrol imkanı sunarak sizi hiç yormuyor. Hazır 1.000 TL kupon fırsatı varken kendinize veya sevdiklerinize yaz boyu huzurla kullanabileceği harika bir iyilik yapabilirsiniz.

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Evinizin havasını değiştiren: DREO Akıllı Kule Tipi Fan

Farklı mod ve hız seçenekleriyle hem enerji tasarrufu sağlayan hem de evinizin havasını değiştiren Dreo Kule Tipi Fan, TurboSilent teknolojisi sayesinde sadece 25 dB ses seviyesiyle ultra sessiz bir serinleme sunar. Yatak odasından çalışma alanına kadar her ortamda varlığını unutturan bu akıllı vantilatör, 8 hız kademesi, 4 çalışma modu, 90° geniş açılı salınımı ve saniyede 9 metreye ulaşan güçlü hava akışıyla odanın her köşesini hızlıca serinletir. DREO mobil uygulaması ve Wi-Fi ve sesli komut desteği sayesinde oturduğunuz yerden zahmetsizce ayarlama sağlayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Anlattığı vaad ettiği her şeyi veren sessiz akıllı hafif ve sağlam, kule tipi bu fanı ihtiyacı olan herkese öneririm. Kumandası var ayrıca uygulama ile cihaz wifi bağlanıyor telefondan uzaktan kontrol edilebiliyor, telefondan sesli komut verilebiliyor, 8 fan hızı var. 1. hız bile yeterince serinletiyor."

"Hem burdan hem de YouTube'dan yorumlayanlardan araştırıp aldım. Hakikaten çok sessiz, bana abartılı gelmişti yorumlar ama 1.-2. kademede ses yok gibi, 4. kademede ses biraz başlıyor. Tasarımı kaliteli ve şık."

Bu içerik 6 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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