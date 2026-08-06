HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ’da zincirleme kaza: 5 yaralı

Tekirdağ’da Edirne yolu üzerinde 1 yolcu otobüsü, 2 servis aracı ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ’da zincirleme kaza: 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Ergene ilçesi Vakıflar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Lüleburgaz istikametine seyreden Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü, 2 servis aracı ve bir otomobil kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsü yoldan çıkarak araziye girdi. İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk Telekom'dan yılın ilk yarısında güçlü performans! Gelirlerini artırdıTürk Telekom'dan yılın ilk yarısında güçlü performans! Gelirlerini artırdı
Anthropic, kendi yapay zekâ çiplerini tasarlayacak ekip kuruyorAnthropic, kendi yapay zekâ çiplerini tasarlayacak ekip kuruyor

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tartıştığı kadını park halindeki otomobilde öldürdü

Tartıştığı kadını park halindeki otomobilde öldürdü

ABD'de silahlı saldırı! Destek istendi: Çok sayıda ölü var

ABD'de silahlı saldırı! Destek istendi: Çok sayıda ölü var

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde avantajı kaptı! Sturm Graz'ı geçti

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde avantajı kaptı! Sturm Graz'ı geçti

Kızının Yeraltı dizisindeki rol arkadaşından şikayetçi oldu

Kızının Yeraltı dizisindeki rol arkadaşından şikayetçi oldu

Atanamayınca bu işle evini arabasını aldı: Siparişlere yetişemiyor

Atanamayınca bu işle evini arabasını aldı: Siparişlere yetişemiyor

Altın fiyatları 3 gündür yükseliyor! "Altının düğmesine basıldı"

Altın fiyatları 3 gündür yükseliyor! "Altının düğmesine basıldı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.