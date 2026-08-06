Tekirdağ’da zincirleme kaza: 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Ergene ilçesi Vakıflar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Lüleburgaz istikametine seyreden Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü, 2 servis aracı ve bir otomobil kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsü yoldan çıkarak araziye girdi. İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır