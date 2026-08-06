HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

OpenAI, Apple’ın ticari sır davasının reddedilmesini istedi

OpenAI, iki eski Apple çalışanıyla birlikte şirketin ticari sırlarını kötüye kullanmakla suçlandığı davanın reddedilmesi için ABD’de mahkemeye başvurdu.

OpenAI, Apple’ın ticari sır davasının reddedilmesini istedi
Enes Çırtlık

OpenAI, Apple’ın kendisine ve iki eski Apple çalışanına karşı açtığı ticari sır davasının reddedilmesini istedi. Şirketin avukatları, çarşamba günü ABD’deki mahkemeye davanın reddi için başvuru sundu.

Apple, OpenAI’ı eski çalışanlar, işe alım uygulamaları ve tedarikçi ilişkileri üzerinden şirketin gizli bilgilerini sistematik biçimde edinmek ve kullanmakla suçluyor. Apple’a göre bu girişim, OpenAI’ın tüketici donanımı alanındaki çalışmalarını hızlandırmayı amaçlıyor.

OPENAI: APPLE’IN TİCARİ SIRLARINA İHTİYACIMIZ YOK

OpenAI’ın avukatları, mahkemeye sundukları başvuruda şirketin Apple’ın ticari sırlarını kullanmak istemediğini belirtti.

Başvuruda, “OpenAI’ın Apple’ın ticari sırlarını kullanmaya ihtiyacı, gereksinimi veya isteği yok. OpenAI, Apple’daki herhangi bir şeyden tamamen yeni ve farklı bir şey geliştiriyor” ifadeleri kullanıldı.

OpenAI, Apple’ın ticari sır davasının reddedilmesini istedi 1

ESKİ APPLE ÇALIŞANLARININ İŞE ALINMASINI SAVUNDU

OpenAI’ın avukatları, şirketin en iyi mühendisleri, mucitleri, geliştiricileri ve yaratıcıları işe almakla ilgilendiğini de söyledi.

Başvuruda, bu kişilerin birçoğunun Apple’dan ayrılarak OpenAI’a gelmeyi tercih ettiği belirtildi. Avukatlar, çalışanların bu kararı şirketin yürüttüğü yenilikçi ve heyecan verici çalışmalar nedeniyle aldığını savundu.

OpenAI, Apple’ın ticari sır davasının reddedilmesini istedi 2

APPLE DAVAYI TEMMUZ AYINDA AÇMIŞTI

Apple, temmuz ayında OpenAI’a ve iki eski çalışanına dava açtı. Şirket, OpenAI’ın tüketici donanımı alanındaki girişimini hızlandırmak için Apple’ın gizli bilgilerini ele geçirmeye ve kullanmaya yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü öne sürdü.

OpenAI ise çarşamba günü yaptığı başvuruyla bu suçlamaların yer aldığı davanın reddedilmesini talep etti.

Bu haberin görseli yapay zeka ile oluşturulmuştur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhur İttifakı'nda sürpriz görüşmCumhur İttifakı'nda sürpriz görüşm
Türk Telekom'dan yılın ilk yarısında güçlü performans! Gelirlerini artırdıTürk Telekom'dan yılın ilk yarısında güçlü performans! Gelirlerini artırdı

Anahtar Kelimeler:
Apple yapay zeka dava OpenAI
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tartıştığı kadını park halindeki otomobilde öldürdü

Tartıştığı kadını park halindeki otomobilde öldürdü

ABD'de silahlı saldırı! Destek istendi: Çok sayıda ölü var

ABD'de silahlı saldırı! Destek istendi: Çok sayıda ölü var

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde avantajı kaptı! Sturm Graz'ı geçti

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde avantajı kaptı! Sturm Graz'ı geçti

Kızının Yeraltı dizisindeki rol arkadaşından şikayetçi oldu

Kızının Yeraltı dizisindeki rol arkadaşından şikayetçi oldu

Atanamayınca bu işle evini arabasını aldı: Siparişlere yetişemiyor

Atanamayınca bu işle evini arabasını aldı: Siparişlere yetişemiyor

Altın fiyatları 3 gündür yükseliyor! "Altının düğmesine basıldı"

Altın fiyatları 3 gündür yükseliyor! "Altının düğmesine basıldı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.