OpenAI, Apple’ın ticari sır davasının reddedilmesini istedi

OpenAI, Apple’ın kendisine ve iki eski Apple çalışanına karşı açtığı ticari sır davasının reddedilmesini istedi. Şirketin avukatları, çarşamba günü ABD’deki mahkemeye davanın reddi için başvuru sundu.

Apple, OpenAI’ı eski çalışanlar, işe alım uygulamaları ve tedarikçi ilişkileri üzerinden şirketin gizli bilgilerini sistematik biçimde edinmek ve kullanmakla suçluyor. Apple’a göre bu girişim, OpenAI’ın tüketici donanımı alanındaki çalışmalarını hızlandırmayı amaçlıyor.

OPENAI: APPLE’IN TİCARİ SIRLARINA İHTİYACIMIZ YOK

OpenAI’ın avukatları, mahkemeye sundukları başvuruda şirketin Apple’ın ticari sırlarını kullanmak istemediğini belirtti.

Başvuruda, “OpenAI’ın Apple’ın ticari sırlarını kullanmaya ihtiyacı, gereksinimi veya isteği yok. OpenAI, Apple’daki herhangi bir şeyden tamamen yeni ve farklı bir şey geliştiriyor” ifadeleri kullanıldı.

ESKİ APPLE ÇALIŞANLARININ İŞE ALINMASINI SAVUNDU

OpenAI’ın avukatları, şirketin en iyi mühendisleri, mucitleri, geliştiricileri ve yaratıcıları işe almakla ilgilendiğini de söyledi.

Başvuruda, bu kişilerin birçoğunun Apple’dan ayrılarak OpenAI’a gelmeyi tercih ettiği belirtildi. Avukatlar, çalışanların bu kararı şirketin yürüttüğü yenilikçi ve heyecan verici çalışmalar nedeniyle aldığını savundu.

APPLE DAVAYI TEMMUZ AYINDA AÇMIŞTI

Apple, temmuz ayında OpenAI’a ve iki eski çalışanına dava açtı. Şirket, OpenAI’ın tüketici donanımı alanındaki girişimini hızlandırmak için Apple’ın gizli bilgilerini ele geçirmeye ve kullanmaya yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü öne sürdü.

OpenAI ise çarşamba günü yaptığı başvuruyla bu suçlamaların yer aldığı davanın reddedilmesini talep etti.

Bu haberin görseli yapay zeka ile oluşturulmuştur.