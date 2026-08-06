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Kendi kendini onaran lastikli Segway Max G3 Plus tanıtıldı: 90 km’ye kadar menzil

Elektrikli scooter Segway Max G3 Plus tanıtıldı. 2.200 W tepe güç ve 90 km’ye kadar menzil sunan modelde 11 inçlik kendi kendini onaran lastikler bulunuyor.

Kendi kendini onaran lastikli Segway Max G3 Plus tanıtıldı: 90 km’ye kadar menzil
Enes Çırtlık

Segway, 2025 yılında piyasaya sürülen Max G3’ün devam modeli Max G3 Plus elektrikli scooter’ı tanıttı. Yeni model, 717 Wh kapasiteli geliştirilmiş bataryası ve SegRange teknolojisiyle 90 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Elektrikli scooter’da Segway AirLock üzerinden otomatik kilitleme ve kilit açma özelliği de bulunuyor.

Kendi kendini onaran lastikli Segway Max G3 Plus tanıtıldı: 90 km’ye kadar menzil 1

LASTİKLERİ KENDİ KENDİNİ ONARIYOR

Segway Max G3 Plus, 28 mph (45 km/h) hıza ve 2.200 W tepe güce ulaşabiliyor. Model, 0’dan 15 mph (yaklaşık 24.14 km/h) hıza 2,4 saniyede çıkabiliyor.

Scooter’ın ön ve arka tekerleklerinde hidrolik sönümleme sistemi bulunuyor. Modelde 11 inçlik kendi kendini onaran lastiklerin yanı sıra 140 mm disk frenler, Akıllı Kombine Fren Sistemi ve Segway’in Çekiş Kontrol Sistemi yer alıyor.

Kendi kendini onaran lastikli Segway Max G3 Plus tanıtıldı: 90 km’ye kadar menzil 2

Menzil, kullanılan sürüş moduna göre değişiyor. Max G3 Plus, 11 mph (yaklaşık 18 km/h) hızdaki ECO modunda 90 kilometreye kadar menzil sunarken 28 mph (45 km/h) hızdaki SPORT+ modunda bu değer 35 kilometreye kadar düşüyor.

717 Wh kapasiteli batarya, 209 W Turbo şarjı destekliyor. Segway’e göre batarya dört saatten kısa sürede şarj edilebiliyor.

NAVİGASYON VE OTOMATİK KİLİT AÇMA DESTEĞİ

Max G3 Plus’ın 2,4 inçlik renkli ekranı; adım adım navigasyon yönlendirmelerini, gerçek zamanlı sürüş verilerini ve tahmini şarj bilgilerini gösterebiliyor.

Güvenlik donanımları arasında sinyal lambaları ve otomatik olarak devreye giren 6 W gücünde bir ön far bulunuyor. Scooter, Segway Mobility uygulaması üzerinden otomatik kilit açmayı ve Apple Find My ağıyla cihaz takibini de destekliyor.

Model, yağmur altında sürüş sırasında güçlü su püskürmelerine karşı koruma sağlayan IPX6 suya dayanıklılık derecesine sahip.

Kendi kendini onaran lastikli Segway Max G3 Plus tanıtıldı: 90 km’ye kadar menzil 3

İŞTE FİYATI

Segway Max G3 Plus’ın tavsiye edilen satış fiyatı 1.499,99 dolar olarak açıklandı. (Kaynak: Notebookcheck.net)

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Anahtar Kelimeler:
elektrikli scooter
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