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ABD'de silahlı saldırı! Destek istendi: Çok sayıda ölü var

ABD bir kez daha silahlı saldırıyla gündeme geldi. North Carolina eyaletinde meydana gelen olayda çok sayıda insanın hayatını kaybettiği belirtildi ve bölgeye destek istendi.

ABD'de silahlı saldırı! Destek istendi: Çok sayıda ölü var

ABD'nin North Carolina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği veya yaralandığı bildirildi.

ABD de silahlı saldırı! Destek istendi: Çok sayıda ölü var 1

DESTEK İSTENDİ

North Carolina Eyalet Soruşturma Bürosunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, eyaletin kuzeyindeki Caswell ilçesine bağlı Prospect Hill bölgesinde sabah saatlerinde silahlı saldırı meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, saldırının düzenlendiği bölgede silahla vurulmuş çok sayıda kişinin bulunduğu, Caswell İlçe Şerif Ofisinin olayla ilgili eyalet yetkililerinden destek talep ettiği aktarıldı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

Saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği vurgulanan açıklamada, yaralananların da olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
abd ölü saldırı
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