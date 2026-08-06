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Kriz büyüyor! Büyükelçinin vizesi iptal edildi: 'ABD seçime müdahale edecek' iddiası

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 4 Ekim'de yapılacak seçimler öncesi yabancı müdahale uyarısında bulundu. ABD ile büyükelçinin vizesinin iptal edilmesiyle tırmanan diplomatik gerilimin gölgesinde konuşan Lula, seçim sürecine dışarıdan müdahale etmek isteyenlere "gerekli yanıtı vereceklerini" söyledi.

Kriz büyüyor! Büyükelçinin vizesi iptal edildi: 'ABD seçime müdahale edecek' iddiası

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ülkesindeki seçim sürecine saygı gösterilmesini istediklerini belirterek, aksi halde her türlü yabancı müdahale girişimine karşı gerekli yanıtı vereceklerini söyledi.

Lula da Silva, Brezilya merkezli bilim platformu Meteoro Brasil'e verdiği röportajda, ABD ile artan diplomatik gerilimin gölgesinde ülkesinde 4 Ekim'de yapılacak seçimlere değindi.

Brezilya'nın Washington Büyükelçisi Maria Luiza Ribeiro Viotti'nin vizesinin ABD yönetimi tarafından iptal edilmesine tepki gösteren Lula da Silva, "Bunu doğru bulmuyoruz ve kabul etmiyoruz. Brezilya'ya saygıyla yaklaşılmasını istiyoruz. Brezilya yalnızca hazırlıklı değil, aynı zamanda seçim sürecimize dışarıdan müdahale etmek isteyen herkese gerekli yanıtı verecektir." ifadelerini kullandı.

Lula da Silva, Brezilya'nın seçim sürecine saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, elektronik oylama sisteminin güvenilir olduğunu ve kendi seçim geçmişinin bunun kanıtı olduğunu söyledi.

Brezilya'nın elektronik oy verme sistemi konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahip olduğunu vurgulayan Lula da Silva, çok az ülkenin Brezilya'dakinden daha güvenilir ve şeffaf bir seçim sistemine sahip olduğunu iddia edebileceğini ifade etti.

Kriz büyüyor! Büyükelçinin vizesi iptal edildi: ABD seçime müdahale edecek iddiası 1

Lula, ekim ayında yapılacak seçimlerde yeniden seçilmesi halinde, 2000'li yılların başında var olan "Güney Amerika'daki ittifakı yeniden kurmaya çalışacağını" hatırlattı.

Latin Amerika'daki liderlere birlik çağrısında bulunan Lula da Silva, "Devletler arasındaki ilişkiler, devletlerin çıkarlarına dayanır. Biz grup olarak birlikte hareket edersek, daha güçlü bir blok oluştururuz." değerlendirmesinde bulundu.

BREZİLYA VE ABD ARASINDAKİ GERİLİM

ABD'nin, diplomatik vize anlaşmazlığı ve büyükelçi atamasının geciktirildiği gerekçesiyle Brezilya'nın Washington Büyükelçisi Maria Luiza Ribeiro Viotti'nin vizesini iptal ettiği belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, kararın Brezilya'nın geçen ay iki Amerikalı diplomata vize vermemesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Brazilya Büyükelçisi adayının onay sürecini askıda tutmasına karşılık mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde alındığını bildirmişti.

Brezilya yönetiminin, Trump'ın Brazilya Büyükelçisi adayı Danny Perez’in atamasını 4 Ekim'de yapılacak seçimler sonrasına kadar askıya alması yönündeki tutumu iki ülke arasında krize yol açmıştı.

Brezilya, söz konusu büyükelçi adayının onayını geciktirmenin yanı sıra, geçen ay ABD Dışişleri Bakanlığının Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Bürosu Asistanı Riley Barnes ile üst düzey bir yardımcısına da vize vermemişti. Bu kararın, ABD'li diplomatların Devlet Başkanı Lula'yı veya seçim sürecini eleştireceğine dair haberlerin ardından alındığı bildirilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise bu iddiaları reddederek, iki diplomatın 27-30 Temmuz tarihlerinde seçim dürüstlüğü, dini özgürlükler ve ifade özgürlüğü konularını görüşmek üzere yapacağı ziyaretin rutin olduğunu ve "demokratik bir ülkenin seçimlerini sabote etme planı" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu savunmuştu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
seçim Büyükelçi Vize Brezilya abd
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