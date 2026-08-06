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Alkollü sürücü mahalleyi birbirine kattı! Aracına çarptığı kişiyi polisin yanında tehdit etti

Bursa'da alkollü bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir araca çarptı ve araç yan yattı. Sürücü yara almadan dışarı çıkarken polislere zor anlar yaşattı. Bir aracına çarptığı adamı tehdit eden alkollü sürücü hareketleriyle pes dedirtti.

Alkollü sürücü mahalleyi birbirine kattı! Aracına çarptığı kişiyi polisin yanında tehdit etti

Bursa’da 2.34 promil alkollü olduğu belirlenen kadın sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra yan yattı. Kazadan burnu bile kanamadan çıkan sürücünün rahat tavırları, gazetecilere verdiği cevaplar ve polisle yaşadığı diyalogla kazanın önüne geçti. Mahalleyi savaş alanına çeviren ve karıştığı kazayı hatırlamayan sürücü gözaltına alındı.

Alkollü sürücü mahalleyi birbirine kattı! Aracına çarptığı kişiyi polisin yanında tehdit etti 1

ARAÇ YAN YATINCA DURABİLDİ

Kaza, Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yatarak durabildi.

Alkollü sürücü mahalleyi birbirine kattı! Aracına çarptığı kişiyi polisin yanında tehdit etti 2

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yara almadan kurtulan sürücüye yapılan alkol kontrolünde 2.34 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü sürücü mahalleyi birbirine kattı! Aracına çarptığı kişiyi polisin yanında tehdit etti 3

POLİSİ DE ÇİLEDEN ÇIKARDI

Kazanın ardından gülümseyen ve rahat tavırlar sergileyen kadın sürücü, gazetecilerin "Kaza nasıl oldu?" sorusuna "Sanane" diyerek karşılık verdi. Bir süre sonra yan yatan otomobilin içindeki cep telefonunu almak isteyen sürücüye polis ekipleri güvenlik gerekçesiyle izin vermedi. Israrını sürdüren sürücüye bir polis memuru, "Burada köy yanmış, siz neyin derdindesiniz" diyerek tepki gösterdi.

Alkollü sürücü mahalleyi birbirine kattı! Aracına çarptığı kişiyi polisin yanında tehdit etti 4

MAĞDURU TEHDİT ETTİ

Olay yerine gelen, çarptığı park halindeki otomobilin sahibine de sinirlenen kadın sürücü, "Ne dik dik bakıyorsun. Bir sorunun varsa gel" diyerek tehditkar ifadeler kullandı.

Alkollü sürücü mahalleyi birbirine kattı! Aracına çarptığı kişiyi polisin yanında tehdit etti 5

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yan yatan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Park halindeki araçta ise maddi hasar oluştu.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Öte yandan sürücünün ehliyeti 6 ay süreyle alınırken, 25 bin lira idari ceza uygulandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
alkollü sürücü Bursa
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