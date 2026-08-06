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Trafikteki testereli maganda kamerada: Bagajdan çıkarıp saldırmaya çalıştı

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Adana'da trafikte yol verme tartışması testereli dehşete dönüştü. Yumrukla başlayan kavganın ardından şahsın bagajından testere çıkarıp saldırmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Korkunç anlar Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Gültepe Mahallesi’nde yaşandı. Otomobil sürücüleri M.A.K. ve A.H.Ş. iddiaya göre trafikte yol verme nedeniyle tartıştı.

Trafikteki testereli maganda kamerada: Bagajdan çıkarıp saldırmaya çalıştı 1

İKİSİ DE ARACINDAN İNİP KAVGAYA TUTUŞTU

Araçlarından inen sürücüler kavga etti. M.A.K.'nin yumruk attığı A.H.Ş., dudağından yaralandı.

Trafikteki testereli maganda kamerada: Bagajdan çıkarıp saldırmaya çalıştı 2

BAGAJINDAN TESTERE ÇIKARDI

M.A.K., sonra da otomobilinin bagajından aldığı testereyle A.H.Ş.'ye saldırmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle olay sona erdi. M.A.K., otomobiline binip bölgeden uzaklaştı.

Trafikteki testereli maganda kamerada: Bagajdan çıkarıp saldırmaya çalıştı 3

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis merkezine giden taraflar, birbirinden şikayetçi oldu.

Trafikteki testereli maganda kamerada: Bagajdan çıkarıp saldırmaya çalıştı 4

KAMERAYA ANBEAN YANSIDI

Yaşananlar, araç kamerasına yansıdı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Trafikteki testereli maganda kamerada: Bagajdan çıkarıp saldırmaya çalıştı 5


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kavga testere
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