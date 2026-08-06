Trafikteki testereli maganda kamerada: Bagajdan çıkarıp saldırmaya çalıştı

Korkunç anlar Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Gültepe Mahallesi’nde yaşandı. Otomobil sürücüleri M.A.K. ve A.H.Ş. iddiaya göre trafikte yol verme nedeniyle tartıştı.
Araçlarından inen sürücüler kavga etti. M.A.K.'nin yumruk attığı A.H.Ş., dudağından yaralandı.
M.A.K., sonra da otomobilinin bagajından aldığı testereyle A.H.Ş.'ye saldırmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle olay sona erdi. M.A.K., otomobiline binip bölgeden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis merkezine giden taraflar, birbirinden şikayetçi oldu.
Yaşananlar, araç kamerasına yansıdı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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