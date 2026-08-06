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Darp edilen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Eskişehir’de kimliği belirsiz kişi veya kişilerce darp edilerek yaralanan yaşlı adam, hastaneye kaldırıldı.

Darp edilen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Balkantepe Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.İ. isimli yaşlı adam, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. Aldığı darbeler sonucu yere yığılan yaşlı adamı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.İ., ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Eskişehir
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