Bilecik’te devrilen elektrik direği yangına neden oldu

Yangın, Bilecik merkeze bağlı Abbaslık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yangın elektrik direğinin devrilmesi ve tellerin kopması sonucu çıktı. Yangında yaklaşık 7 dönümlük otluk ve çalılık alan alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekiplerinin yanı sıra 2 yangın söndürme helikopteri, 1 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve 4 arazöz sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır