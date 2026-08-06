Bahçelievler'de bina yerle bir olmuştu! O anlar kamerada

Olay, dün saat 20.40 sıralarında Bahçelievler Koca Sinan Mahallesi Zorlu Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, boşaltılan 5 katlı bina çöktü. Bina içerisinde kimsenin olmaması ise olası bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kocasinan Merkez Mahallesi Taşova Sokak’ta bulunan, 1988 yılı yapımı, 6 katlı bina çökmüştür. Toplam 22 daire ve 3 iş yerinin bulunduğu binadan, dün akşam saatlerinde kolonlardan ses geldiği yönünde ihbar alınmıştır. Yapılan incelemelerin ardından bina, tedbir amacıyla belediye ekipleri tarafından tahliye edilmiştir.

Dün akşam boşaltılan bina, bugün saat 21.30 sıralarında çökmüştür. Binanın önceden tahliye edilmiş olması nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir" denildi.

BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA

Öte yandan binanın çökme anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Binanın çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır