HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bahçelievler'de bina yerle bir olmuştu! O anlar kamerada

İçerik devam ediyor

Bahçelievler’de gece saatlerinde bir bina çöktü. Mahalleli büyük bir panik yaşarken, o sırada bina içerisinde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Öte yandan binanın çökme anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 20.40 sıralarında Bahçelievler Koca Sinan Mahallesi Zorlu Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, boşaltılan 5 katlı bina çöktü. Bina içerisinde kimsenin olmaması ise olası bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler de bina yerle bir olmuştu! O anlar kamerada 1

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kocasinan Merkez Mahallesi Taşova Sokak’ta bulunan, 1988 yılı yapımı, 6 katlı bina çökmüştür. Toplam 22 daire ve 3 iş yerinin bulunduğu binadan, dün akşam saatlerinde kolonlardan ses geldiği yönünde ihbar alınmıştır. Yapılan incelemelerin ardından bina, tedbir amacıyla belediye ekipleri tarafından tahliye edilmiştir.

Bahçelievler de bina yerle bir olmuştu! O anlar kamerada 2

Dün akşam boşaltılan bina, bugün saat 21.30 sıralarında çökmüştür. Binanın önceden tahliye edilmiş olması nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Bahçelievler de bina yerle bir olmuştu! O anlar kamerada 3

BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA

Öte yandan binanın çökme anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Binanın çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kullanıcılar dikkat! 4 Eylül'de başlayacak, geri dönüş olmayacakKullanıcılar dikkat! 4 Eylül'de başlayacak, geri dönüş olmayacak
Terörsüz Türkiye çerçeve yasa teklifinin ardından MSB'den ilk açıklama: "TSK her türlü tedbiri almayı sürdürecek"Terörsüz Türkiye çerçeve yasa teklifinin ardından MSB'den ilk açıklama: "TSK her türlü tedbiri almayı sürdürecek"

Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tartıştığı kadını park halindeki otomobilde öldürdü

Tartıştığı kadını park halindeki otomobilde öldürdü

ABD'de silahlı saldırı! Destek istendi: Çok sayıda ölü var

ABD'de silahlı saldırı! Destek istendi: Çok sayıda ölü var

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde avantajı kaptı! Sturm Graz'ı geçti

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde avantajı kaptı! Sturm Graz'ı geçti

Kızının Yeraltı dizisindeki rol arkadaşından şikayetçi oldu

Kızının Yeraltı dizisindeki rol arkadaşından şikayetçi oldu

Atanamayınca bu işle evini arabasını aldı: Siparişlere yetişemiyor

Atanamayınca bu işle evini arabasını aldı: Siparişlere yetişemiyor

Altın fiyatları 3 gündür yükseliyor! "Altının düğmesine basıldı"

Altın fiyatları 3 gündür yükseliyor! "Altının düğmesine basıldı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.