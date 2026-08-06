Doğada ve şehirde üstün konfor: Merrell Speed Strike 2 indirimde

Hem şehir şıklığına uyum sağlayan hem de engebeli yollarda ayağı tam destekleyen bir ayakkabı arıyorsanız doğru yerdesiniz. Outdoor dayanıklılığını modern spor ayakkabı hafifliğiyle birleştiren Merrell Speed Strike 2, taş girmesini önleyen dili, darbe emici tabanı ve nefes alan yapısıyla uzun yıllar vazgeçilmeziniz olmaya aday. 1.344 TL indirimde olan ayakkabıyı incelemek için hadi, içeriğe!

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MERRELL Speed Strike 2 Erkek Yürüyüş Ayakkabısı

Doğa parkurlarından şehir yaşamına kadar her anınızda yanınızda olan Merrell Speed Strike 2 ayakkabının deri ve süet üst yüzeyi zorlu koşullara karşı uzun ömürlü bir yapı sunarken, zemin tutuşu yüksek kauçuk dış tabanıyla kaygan veya engebeli yollarda güven verir. Taş ve toprak girişini engelleyen körüklü dili, adımlarınızı sabitleyen EVA köpük orta tabanı ve Cleansport NXT™ doğal koku kontrolü sayesinde de gün boyu ferah ve konforlu bir yürüyüş deneyimi sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Harika yürüyüş ayakkabıları. Giymesi çok rahat. Ayak parmaklarım için ekstra alan sağlamak amacıyla yarım numara büyük sipariş verdim."

"İki hafta önce iş için giymek üzere Merrell Speed Strike 2 ayakkabıları aldım ve o zamandan beri 35 mil yol kat ettim. Haftada 20-30 mil yürüyorum, her türlü zeminde paket teslimatı yapıyorum. Bu mesafeler ve teslimat kamyonuna binip inmek, ayakkabıları hızla yıpratıyor. Speed Strike'lar, koşu ayakkabısı ve yürüyüş ayakkabısı arasında mükemmel bir denge sağlıyor ve benim için mükemmel olduklarını gördüm."

Bu içerik 6 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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