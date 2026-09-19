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Adana’da dolu yağışı tarım ürünlerine zarar verdi

Adana'da yaşanan dolu yağışı, tarım ürünlerinde büyük zarara neden oldu. Ekipler hasar tespit çalışmalarına başladı.

Adana’da dolu yağışı tarım ürünlerine zarar verdi

Adana’da dün etkili olan dolu yağışı, özellikle Yüreğir ilçesindeki tarım arazilerinde zarara neden oldu. Narenciye bahçeleri başta olmak üzere çeşitli tarım ürünlerinin zarar gördüğü bölgelerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Adana’da dolu yağışı tarım ürünlerine zarar verdi 1

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, doludan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak sahadaki çalışmaları yerinde takip etti.

Adana’da dolu yağışı tarım ürünlerine zarar verdi 2

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da dolu yağışının Yunusoğlu, Sakızlı, Denizkuyusu, Taşçı, Doğankent, Şıhmurat, Ağzıbüyük, Sağdıçlı, Abdioğlu, Kapılı, Havraniye ve Vayvaylı mahallelerinde etkili olduğunu belirtti. Dolu nedeniyle üreticilerin büyük mağduriyet yaşadığını ifade eden Doğan, TARSİM sigortası bulunan üreticilerin yanı sıra hazine arazilerinde üretim yaptığı için sigorta yaptıramayan çiftçilerin de bulunduğunu söyledi.

Adana’da dolu yağışı tarım ürünlerine zarar verdi 3

Doğan, "Çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi ve zararlarının karşılanması için devletimizden gerekli desteğin sağlanmasını bekliyoruz. Üreticimizin yanında olunması ve yaralarının bir an önce sarılması büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Adana’da dolu yağışı tarım ürünlerine zarar verdi 4

Adana’da dolu yağışı tarım ürünlerine zarar verdi 5
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana dolu yağışı Narenciye tarım
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