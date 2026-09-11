Zorlu hava ve kaygan zeminlere meydan okuyan adidas Terrex ayakkabı indirimde!

Aniden bastıran yağmurda veya ıslak patikalarda ayaklarınızın su almasını istemiyorsanız adidas Terrex Skychaser AX5'in nefes alabilir GORE-TEX teknolojisi sayesinde zorlu şartlarda dahi ayaklarınız tamamen kuru kalacak. Hazır indirimdeyken, uzun yıllar tüm outdoor maceralarınızda size eşlik edecek bu harika ayakkabıya bir şans verebilirsiniz.

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adidas Terrex Skychaser Ax5 Gore-tex Erkek Yürüyüş Ayakkabısı

Engebeli ve zorlu doğa koşullarında hızlı ve çevik hareket etmeniz için özel olarak geliştirilen adidas Terrex yürüyüş ayakkabısı, tam su geçirmezlik sağlayan ve aynı zamanda nefes alabilen GORE-TEX membran yapısıyla ayaklarınızın her türlü hava şartında kuru ve konforlu kalmasını destekler. LIGHTMOTION EVA orta taban teknolojisi zorlu zeminlerde üstün darbe emicilik, hafiflik ve yastıklama sunarken; kayalık, çamurlu ya da ıslak yüzeylerde Continental™ Kauçuk dış taban maksimum zemin tutuşu ve mükemmel kontrol vadeder. Aşınmaya dayanıklı yırtılmaz üst yüzeyi ve OrthoLite® iç tabanı ise uzun süreli yürüyüşlerde ekstra bir rahatlık hissi yaşatır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ormanda, kampta yürüyüş içi aldım denedim rahat esnek, kullandıkça deneyimleri göreceğim."

"Ürün çok iyi. Outdoor için kullanılacak rahat ve ayağı saran bir yapısı var. Yalnız yerler ıslakken zeminde biraz kayganlaşıyor. Ama toprak ya da taşlı zemin için üretildiğini düşünürsek bu da normal sayılır. Bir daha alır mıyım? Kesinlikle evet."

Bu içerik 11 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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