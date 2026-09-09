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Depolama sıkıntısına son veren SanDisk SSD indirimde!
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Depolama sıkıntısına son veren SanDisk SSD indirimde!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Önemli projelerinizi, iş belgelerinizi veya anılarınızı aylık abonelik isteyen ve ne zaman erişim sorunu yaşanacağı belli olmayan bulut sistemlerine emanet etmek istemeyebilirsiniz. SanDisk SSD, tüm verilerinizi tam anlamıyla elinizin altında ve %100 güvende tutuyor. Hızı ve güçlü şifreleme desteğiyle öne çıkan bu dayanıklı SSD şimdi indirimde! İşinizi şansa bırakmamak için fırsatı kaçırmayın.

Yüksek boyutlu videolarla çalışırken saatlerce yükleme ekranı beklemekten veya bulut sunucularına dosya aktarırken internet hızına bağımlı kalmak artık tarih oluyor. SanDisk SSD, 1TB kapasitesi ve NVMe teknolojisiyle devasa içerikleri saniyeler içinde aktarır. İş akışınızı hızlandıracak ve her an yanınızda olacak güvenilir bir yatırım olan harddiskte indirimi kaçırmamak için acele edin!

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SanDisk 1TB Extreme Taşınabilir SSD

Depolama sıkıntısına son veren SanDisk SSD indirimde! 1

SanDisk 1TB taşınabilir SSD, NVMe teknolojisi sayesinde 1050 MB/sn okuma ve 1000 MB/sn yazma hızlarına ulaşarak devasa boyutlu önemli dosyalarınızı saniyeler içinde aktarır. Parola korumalı 256-bit AES donanım şifreleme desteği ile gizli verilerinizi ve projelerinizi yetkisiz erişimlere karşı korurken IP65 suya ve toza dayanıklılık sertifikası ile 3 metreye kadar düşmelere dirençli silikon kılıfı, verilerinizi fiziksel risklere karşı da güvenceye alır. Karabina halkasıyla kolayca taşınabilen cihaz, bulut servislerine ihtiyaç duymadan kesintisiz depolama sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sandisk bu işin kralı küçücük bir şey ve çok kullanışlı bu işin hakkını veriyor okuma ve yazma çok hızlı büyük kolaylık tavsiye ediyorum biraz pahalı ama verilerinizin değeri sizin için önemliyse ve özellikle amazona teşekkürler her zaman uygun fiyata vermeye çalışıyor."
  • "Ürün dış yüzeyi sağlam ve dayanıklı , oldukça küçük ve az yet kaplıyor, memnuniyetle kullanıyorum, veri aktarımı da oldukça hızlı."
  • "Eşimin genel bilgisayar yedeklemeleri için kullanıyoruz. Mekanik bir diske göre kat kat hızlı olduğunu söyledi. Daha hızlı modelleri mevcut ancak özellikle işletim sistemi veya oyun vs için kullanmayacaksanız fazlasıyla yeterli bir performans sağlıyor."
Ürünü İncele

Bu içerik 9 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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