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Karı kocanın cesedi yanan evden çıkmıştı! Cinayete kurban gitmişler

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde çıkan ev yangınında karı koca hayatını kaybederken yapılan otopside olayın cinayet olduğu ortaya çıktı. Yapılan otopside karı kocanın vücudunda kurşun izleri tespit edilirken evdeki altın ve değerli eşyaların kayıp olduğu öğrenildi.

Karı kocanın cesedi yanan evden çıkmıştı! Cinayete kurban gitmişler

Olay dün, Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir evde yangın çıktı.

Karı kocanın cesedi yanan evden çıkmıştı! Cinayete kurban gitmişler 1

KARI KOCANIN CANSIZ BEDENİ YANAN EVDEN ÇIKARTILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin cansız bedenini çıkardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Karı kocanın cesedi yanan evden çıkmıştı! Cinayete kurban gitmişler 2

KURŞUN İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Çiftin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonucunda Üykü çiftinin vücutlarında kurşun izleri tespit edildi.

Karı kocanın cesedi yanan evden çıkmıştı! Cinayete kurban gitmişler 3

ALTIN VE DEĞERLİ EŞYALAR KAYIP

Üykü çiftinin silahla vurulup öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği değerlendirilirken, yapılan incelemelerde de Hayriye Üykü’ye ait altınların ve değerli eşyaların kayıp olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Elazığ
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