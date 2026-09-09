Suriye'den tepki çeken hamle! Türkçeyi kaldırıp Fransızcayı getirdiler

Suriye genelinde Türkçenin seçmeli dil kategorisinden çıkarılarak yerine Fransızcanın getirilmesi büyük tepki doğurdu. Suriye makamları kararı “yeni müfredatın önümüzdeki eğitim-öğretim dönemine yetişmemesi sebebiyle Esad dönemi müfredatının uygulanması” olarak açıkladı. Türkmen milletvekilleri, Türkmen Meclisi ve Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesi için Suriye Millî Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı düzeyinde girişim başlattı. Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği de ilgili makamlarla bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

YÜZBİNLERCE ÖĞRENCİ MAĞDUR OLDU

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre yeni yönetimin “Esad dönemi müfredatının zorunlu tatbiki” olarak ifade ettiği karar; Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı bölgelerinde 2017 yılından bugüne başarıyla uygulanan modelin topyekûn imhası anlamına geliyor. Suriye Türkmen Meclisi alınan karar sonrası kapsamlı bir eğitim raporu hazırlayıp Suriye Millî Eğitim Bakanlığı yetkililerine sundu. Suriye Türkmen Meclisi Halep Sorumlusu Hüseyin İsa, bu uygulama sebebiyle sadece Türkmenlerin değil Suriye geneli yüz binlerce öğrencinin ciddi mağduriyet yaşayacağını ifade etti.

"KAZANIMLAR HEBA EDİLMEMELİ"

On binlerce ailenin gönüllü geri dönüş yaptığını hatırlatan İsa “Bu çocukların çoğu ilk, orta ve yüksek eğitimlerini Türkiye’de gördü. Şimdi hangi seviyede olursa olsun Suriye’ye dönen bu öğrencilerin Türkçe donanımlarını sıfırlamak zorunda kalacak. Türkiye ve Suriye arasında bu savaş dönemi olağanüstü kardeşlik köprüleri kuruldu. Tarihte hiç olmadığı kadar dil, tarih, kültür yakınlaşması oldu. Âdeta etle tırnak hâline geldik. Suriye devrimiyle bu ilişki ağı çok daha özel boyut kazandı. Bu kazanımları hiçbir biçimde heba etmemeliyiz” dedi.

ŞAŞKINLIK YARATTI

Suriyeli milletvekilleri, Türkmen Meclisi yöneticileri ve görüştüğümüz STK temsilcileri Türkçe’nin yeni müfredatta seçmeli olmaktan çıkarılmasının toplum genelinde şaşkınlığa yol açtığını belirtti.

Suriyeliler, 2026 tarihli ve 13 sayılı Kararname ile Kürt vatandaşların yoğun olduğu beldelerde Kürtçe’nin resmî ve özel okullarda seçmeli dil olarak resmiyet kazanmasını “yeni dönemin zenginliğe karşı hassasiyeti” şeklinde değerlendirdi. Türkçe’nin de benzer şekilde görülmesini isteyen Suriyeliler “Devrik rejim yasalarının gerekçe gösterilmesi maşerî vicdanı yaraladığı gibi yüz binlerce çocuğumuzun eğitim hayatını da olumsuz etkiler. Eğitim birliğinin sağlanması adına atılacak her adım kıymetlidir ancak Kürtçe, Türkçe gibi dillerin seçmeli olması millî kültüre, kimliğe karşı bir durumdan ziyade etnik farklılıklara Yeni Suriye’nin zenginliğine işarettir” görüşünü savundu.

KARARNAME İSTİYORLAR

Türkmenler ve 15 yıllık dönemde göçe mecbur kalan ve çocukları Türkiye’de eğitim gören aileler, tıpkı Kürtçede olduğu gibi Türkçe için de kararname hazırlanmasını istiyor. Suriye Anayasası’nın 4. maddesindeki “Arapça devletin resmî dilidir” ibaresine ek olarak Türkçenin de yeni müfredatta seçmeli dil hâline getirilmesi talep ediliyor.

KISA SÜREDE ÇÖZÜLMESİ BEKLENİYOR

Türk tarafının raporlarına göre 390.000 Suriyeli öğrenci geçtiğimiz yıllarda atanan 5.555 Türkçe öğretmen tarafından eğitime tâbi tutuldu. Resmî verilere göre devrim sonrası 2024 - 2026 aralığında 600.000’i aşkın Suriyeli mülteci Türkiye’den ülkesine döndü. Bu sayı her geçen gün artıyor. Yine Suriye’nin en zorlu yıllarında başta Halep bölgesi olmak üzere Türk Hükûmeti ülke genelindeki çocukların mağdur olmaması adına başarılı bir eğitim programı yürüterek on binlerce çocuğun eğitimden mahrum kalmamasını sağladı. Türk Millî Eğitim Bakanlığı, birçok gönüllü kuruluş ve Yunus Emre Enstitüsü’nün de destek verdiği süreç önemli bir tecrübe ve kadro zenginliği olarak değerlendiriliyor. Eğitim alanında yaşanan sıkıntının Cumhurbaşkanı Ahmed Şara düzeyinde görüşüldüğü ve kısa sürede çözüme ulaşılacağı beklentisi yüksek.