Diş tedavisi hayatını kararttı: Aile 10 aydır çare arıyor

Gaziantep’te yaşayan Z.E.Ç. 10 ay önce dişindeki çürük nedeniyle özel bir diş polikliniğinde tedaviye başladı. Ailenin aktardığına göre, dişinde enfeksiyon olduğu belirtilen 12 yaşındaki çocuğa antibiyotik tedavisi uygulandı.

'İĞNE SİNİRLERE ZARAR VERDİ' İDDİASI

Daha sonra gerçekleştirilen diş tedavisi sırasında yapılan anestezi iğnesinin küçük kızın sinirlerine zarar verdiği öne sürüldü. Z.E.Ç.'nin dişinin çekildiği sağ tarafında felç oluştu.

Show Ana Haber’e konuşan çaresiz baba yaşadığı mağduriyeti , “Çocuğumun diş çekilen tarafında, sağ tarafında felç var. 9-10 aydır bir çocuğumun tedavisiyle uğraşıyoruz.” sözleriyle aktardı.

Baba, anestezi iğnesini özel poliklinikte görev yapan diş hekiminin yaptığını, diş çekimini ise dışarıdan gelen başka bir diş hekiminin gerçekleştirdiğini söyledi.

DOKTORLAR SERBEST KALDI

Aile yaşananların ardından sorumlulardan şikayetçi olurken ifadeleri alınan doktorlar serbest bırakıldı.