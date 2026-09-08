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Antalya'daki yangın 16.25'ten bu yana devam ediyor! Plakasız araçlar bile yardıma gönderildi

Antalya dün akşamdan bu yana yangın kabusuyla mücadele ediyor. 16.25'ten bu yana devam eden yangında yeni alınan, trafik tescili yapılmayan itfaiye araçları bile yardıma gönderildi. Müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Antalya'daki yangın 16.25'ten bu yana devam ediyor! Plakasız araçlar bile yardıma gönderildi

Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz mevkisinde saat 16.25'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına 866 personel, 149 arazöz, 7 TOMA , 25 iş makinesi, 54 araç ile müdahale ediliyor. Tehlike altındaki yerleşim yerlerinde vatandaşların ve canlıların tahliyesine yönelik çalışmaların yanı sıra AFAD Mobil Koordinasyon TIR’ı, mobil baz istasyonları ve Kızılay ikram araçları da sahada çalışmalarını sürdürüyor. Antalya milletvekilleri Aykut Kaya ve Aliye Coşar'ın yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ve Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz çalışmaları yerinde inceledi.

Antalya daki yangın 16.25 ten bu yana devam ediyor! Plakasız araçlar bile yardıma gönderildi 1

RÜZGAR DURMADAN DEVAM EDİYOR

Yangına ilişkin açıklama yapan Büşra Özdemir, “Öncelikle hepimize geçmiş olsun, bugün saat 16.25’te itfaiye ekiplerimiz ilk ihbarı aldı Aksu Karaöz bölgesinden. Aslında buradaki tüm ekipler de bu büyük afetin, yangının güneye doğru atlamasını engellemek üzere buradalar. Yoğun bir rüzgar var, havayla da aslında şu an bir mücadele söz konusu. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen bir yangın var. Biz Antalya Büyükşehir Belediyemiz ve ASAT ekiplerimizle tüm gücümüzle sahadayız” dedi.

Antalya daki yangın 16.25 ten bu yana devam ediyor! Plakasız araçlar bile yardıma gönderildi 2

PLAKASIZ ARAÇLAR YARDIMA GÖNDERİLDİ

Özdemir, “Yeni aldığımız itfaiye araçlarımızı trafik tescili bile yapılmamıştı daha plakasız olarak çıkardık. Tüm iş makinesi, araç gerecimizle, personelimizle AFAD koordinasyonunda yürüyen bu organizasyonda biz de sahadayız. Tüm gücümüzle vatandaşımızın yanında olmaya ve bu büyük afeti önlemeye çalışıyoruz ama dediğim gibi şu an havayla, aslında rüzgarla da mücadele ediyoruz. Dileğimiz bir an önce kontrol altına almak, bu yangının güneye atlamasını engellemek. En azından vatandaşlarımıza güzel haber vermek. Serik’ten de bir haber geldi bu arada, orada da bir yangınımız başladı, oraya da araçlarımızı yönlendirdik. Dilerim daha büyük acılar, afetler yaşamayız. Antalya’mıza geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.

Antalya daki yangın 16.25 ten bu yana devam ediyor! Plakasız araçlar bile yardıma gönderildi 3

Diğer yandan, çevre illerden de söndürme çalışmalarına destek için ekipler yönlendirildi.

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Antalya daki yangın 16.25 ten bu yana devam ediyor! Plakasız araçlar bile yardıma gönderildi 4

Antalya daki yangın 16.25 ten bu yana devam ediyor! Plakasız araçlar bile yardıma gönderildi 5
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Aksu
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