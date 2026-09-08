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Antalya'da orman yangınına müdahale sürüyor: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı, 3 mahalle tahliye edildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Aksu'da başlayan orman yangını Döşemealtı ilçesine ulaştı. Yangın nedeniyle 3 mahallenin tahliye edildiği bildirildi. Yangın bölgesinde oluşan küller rüzgarın etkisiyle Antalya kent merkezine yağdı.

Antalya'da orman yangınına müdahale sürüyor: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı, 3 mahalle tahliye edildi
Mustafa Fidan

Aksu ilçesinde çıkan orman yangınında alevler Döşemealtı ilçesi sınırına ulaştı. Döşemealtı ilçesine bağlı Kızıllı ve Ilıca mahallerinde jandarma tedbir amacıyla evlerin tahliye edilmesi yönünde uyarı anonsu yaptı.

Antalya da orman yangınına müdahale sürüyor: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı, 3 mahalle tahliye edildi 1

ANTALYA'DA ORMAN YANGINI: 3 MAHALLE BOŞALTILDI

Bölgede TOMA'lar konuşlandırıldı, güvenlik üst düzeye çıkarıldı. Yangın bölgesine girişler ve çıkışlar kapatıldı. Aksu hayvan barınağı tahliye edildi. Diğer yandan bölgede 3 mahalle tahliye edildi.

Antalya da orman yangınına müdahale sürüyor: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı, 3 mahalle tahliye edildi 2

YANGININ KÜLLERİ ANTALYA KENT MERKEZİNE YAĞDI

Diğer yandan Antalya Vali Vekili Mustafa Hulusi Arat, bölgedeki yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Yangın bölgesinde oluşan küller rüzgarın etkisiyle Antalya kent merkezine yağdı.

Antalya da orman yangınına müdahale sürüyor: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı, 3 mahalle tahliye edildi 3

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangına, 3 uçak, 9 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 275 personel ile müdahale ediliyor.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Antalya da orman yangınına müdahale sürüyor: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı, 3 mahalle tahliye edildi 4

Antalya da orman yangınına müdahale sürüyor: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı, 3 mahalle tahliye edildi 5

Antalya da orman yangınına müdahale sürüyor: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı, 3 mahalle tahliye edildi 6

Antalya da orman yangınına müdahale sürüyor: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı, 3 mahalle tahliye edildi 7

(Ajanslar)

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antalya yangın Aksu Döşemealtı orman yangını
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