Antalya'da orman yangınına müdahale sürüyor: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı, 3 mahalle tahliye edildi

Aksu ilçesinde çıkan orman yangınında alevler Döşemealtı ilçesi sınırına ulaştı. Döşemealtı ilçesine bağlı Kızıllı ve Ilıca mahallerinde jandarma tedbir amacıyla evlerin tahliye edilmesi yönünde uyarı anonsu yaptı.

ANTALYA'DA ORMAN YANGINI: 3 MAHALLE BOŞALTILDI

Bölgede TOMA'lar konuşlandırıldı, güvenlik üst düzeye çıkarıldı. Yangın bölgesine girişler ve çıkışlar kapatıldı. Aksu hayvan barınağı tahliye edildi. Diğer yandan bölgede 3 mahalle tahliye edildi.

YANGININ KÜLLERİ ANTALYA KENT MERKEZİNE YAĞDI

Diğer yandan Antalya Vali Vekili Mustafa Hulusi Arat, bölgedeki yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Yangın bölgesinde oluşan küller rüzgarın etkisiyle Antalya kent merkezine yağdı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangına, 3 uçak, 9 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 275 personel ile müdahale ediliyor.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

🔴 Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınında alevler Döşemealtı ilçesi sınırına ulaştı. Döşemealtı ilçesine bağlı Kızıllı ve Ilıca mahallerinde jandarma tedbir amacıyla evlerin tahliye edilmesi yönünde uyarı anonsu yaptı.



📌 Bölgede TOMA'lar konuşlandırıldı, güvenlik üst… pic.twitter.com/DNAHG2aCR7 — Mynet (@mynet) September 7, 2026

(Ajanslar)