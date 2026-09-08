Zonguldak’ta yolcu treni otomobille çarpıştı: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yaşandı. Yılmaz K., idaresindeki Toyota marka 31 BAY 318 plakalı otomobiliyle hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada Zonguldak istikametine seyir halindeki yolcu treniyle çarpıştı.

ZONGULDAK'TA KORKUTAN KAZA: TREN OTOMOBİLE ÇARPTI

Kazada araçta bulunan sürücü Yılmaz K.’nin yanı sıra Hanife K., Ayşenur K. ile ismi öğrenilemeyen iki yolcu daha yaralandı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan Hanife K., ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

5 KİŞİ YARALANDI

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Sürücü ve araçta bulunan yolcuların Hatay’dan geldikleri ve Türkali köyüne seyir halindeyken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır